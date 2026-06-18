en un centro de la provincia china de Shichuan

El simpático y adorable vídeo de unos pandas rascándose la espalda contra un tronco

Uno de los osos que aparece en el video es Zhang Ka, un panda macho rescatado originalmente de la naturaleza en la zona montañosa de Zhangga, en la Reserva Natural Nacional de Fengtongzhai, en Sichuan. El otro es You You, también macho, nacido en el centro el 30 de julio de 2017.

ondacero.es | Reuters

Madrid |

El simpático y adorable vídeo de unos pandas rascándose la espalda contra un tronco en un centro de la provincia china de Shichuan

Dos pandas gigantes del principal centro de conservación de pandas de China, ubicado en la provincia sudoccidental de Sichuan, fueron grabados en video realizando un comportamiento típico de los osos: frotando sus lomos contra troncos para rascarse.

En las imágenes, captadas en el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, se puede observar a los pandas presionando sus lomos y cuartos traseros contra la madera áspera, girando y desplazando su peso rítmicamente.

Uno de los osos que aparece en el video es Zhang Ka, un panda macho rescatado originalmente de la naturaleza en la zona montañosa de Zhangga, en la Reserva Natural Nacional de Fengtongzhai, en Sichuan. El otro es You You, también macho, nacido en el centro el 30 de julio de 2017.

La mayor población de pandas gigantes en cautividad del mundo

Como institución líder mundial en la cría, conservación e investigación del panda gigante, el centro ha establecido la mayor población de pandas gigantes en cautividad del mundo, ha sido pionero en programas de reproducción artificial para la especie y ha iniciado investigaciones sobre la reintroducción en su hábitat natural de pandas criados en cautividad.

El centro también gestiona la plataforma de cooperación e intercambio de pandas gigantes más grande y extensa del mundo. Hasta la fecha, se ha asociado con 18 zoológicos en 16 países y regiones, así como con 39 instituciones zoológicas y más de 10 institutos de investigación en China, fomentando la colaboración en la protección, cría e investigación científica del panda.

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