Sale a la luz el ranking de los países más inteligentes del mundo en 2025: sorpresa en el puesto de España

En un análisis exhaustivo publicado por TradingPlatforms.co.uk, se ha revelado el ranking de los países más inteligentes del mundo en 2025. Este estudio combina resultados de las evaluaciones PISA 2022, la producción científica nacional y los promedios de cociente intelectual (IQ) para ofrecer una visión integral de la "inteligencia nacional". El informe destaca a Hong Kong como líder global, pero también arroja sorpresas en el ámbito europeo, especialmente en el caso de España.

El término "Smartness" utilizado en el ranking de TradingPlatforms.co.uk no se limita al cociente intelectual medio de un país, sino que es un índice compuesto que refleja la inteligencia nacional de manera integral. Para calcularlo, los investigadores combinan los resultados de las evaluaciones PISA 2022, que miden las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes; la producción científica del país, es decir, la cantidad de artículos publicados por millón de habitantes; y el promedio de IQ de la población adulta.

Este enfoque permite evaluar no solo la capacidad cognitiva de los ciudadanos, sino también el desarrollo educativo y científico de la nación, ofreciendo así una visión más completa de qué países destacan en inteligencia a nivel global.

Hong Kong lidera el ranking global

Hong Kong encabeza la clasificación con una puntuación de "Smartness" de 94 sobre 100. Este logro se atribuye a su destacada puntuación en las evaluaciones PISA 2022, con un promedio de 520 puntos en lectura, ciencias y matemáticas. Además, la región produce 548,5 artículos científicos por cada millón de residentes, la cifra más alta del mundo. Su promedio de IQ se sitúa en 107,06, solo superado por Singapur, que lidera en este aspecto con 107,10.

España: una posición inesperada

En el contexto europeo, España se destaca con una puntuación de "Smartness" de 54,4 sobre 100, colocándose por encima de países como Italia, Francia y Portugal. Este resultado se debe a una combinación de factores: una sólida educación secundaria, una producción científica respetable y un promedio de IQ de 102,30. Aunque no lidera el continente, su posición refleja un rendimiento superior al de otras economías europeas más grandes.

Otros países destacados

Suiza: Con una puntuación de 72,2, Suiza lidera Europa gracias a su combinación de una educación de alta calidad, una producción científica significativa y un promedio de IQ de 100,8.

Singapur: Obtuvo la puntuación más alta en PISA, con un promedio de 560 puntos, y una puntuación de "Smartness" de 81,6.

Taiwán: Encabeza el ranking de IQ con un promedio de 107,1, y una puntuación de "Smartness" de 66,3.

Islandia: A pesar de su tamaño, Islandia destaca con una puntuación de 59,1, gracias a su sólida educación y producción científica.