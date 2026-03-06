ENCUENTRO DE TRUMP CON PASTORES

El rezo conjunto de un grupo de pastores en el Despacho Oval con Trump: "Da fuerza a nuestro presidente para liderar el país"

Un grupo de pastores visitó la Casa Blanca y dejó un momento llamativo en el Despacho Oval, cuando todos realizaron un rejo con Trump, algunos de ellos incluso con las manos sobre el presidente.

Última hora de la guerra de Irán, en directo: Macron asegura que Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán

Pedro Sánchez, "a punto de sentir la ira de Trump", según el Financial Times: "¿Ha ido demasiado lejos?"

ondacero.es

Madrid |

El rezo conjunto de un grupo de pastores en el Despacho Oval con Trump: "Da fuerza a nuestro presidente para liderar el país"

Un grupo de pastores dejó una imagen llamativa en el Despacho Oval. Procedentes de todo el país, los pastores realizaron una visita a la Casa Blanca, en la que se encontraba un Donald Trump que les recibió, les dio paso a su reconocida 'oficina' e incluso se unió a una oración conjunta.

"Nos honra venir hoy aquí en su presencia, saludando a nuestro presidente", comenzó el rezo el pastor evangélico Greg Laurie, uno de los pastores más cercanos a Trump, tocando al presidente en su hombro, como otros de los pastores presentes en el Despacho Oval. Algunos optaron por tocar sus hombros y otros sus brazos mientras el presidente estadounidense cerraba los ojos y acompañaba a los presentes en el rezo.

Rezo por Trump y por las tropas de EEUU en "tiempos difíciles"

"Oramos para que su bendición y favor continúen sobre él. Oramos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente, y Señor, que lo guíes en estos tiempos difíciles que enfrentamos. Oramos por tu gracia y protección para él. Oramos por tu gracia y protección para nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. Y Padre, solo oramos para que continúes dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita para liderar nuestra gran nación. Al regresar a una sola nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, oramos por tu bendición celestial sobre él en el nombre de Jesús", fue el rezo completo en el Despacho Oval.

El pastor Greg Laurie rezó por Trump y por las tropas estadounidenses en lo que calificó como un tiempo "difícil", en pleno contexto de la guerra contra Irán y un orden mundial convulso desde la llegada del propio líder norteamericano a la Casa Blanca.

Margo Martin, asistente especial de Trump y asesora de comunicaciones, publicó poco después en redes sociales el llamativo vídeo y explicaba que el presidente había recibido a pastores de "todo el país".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer