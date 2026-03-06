El rezo conjunto de un grupo de pastores en el Despacho Oval con Trump: "Da fuerza a nuestro presidente para liderar el país"

Un grupo de pastores dejó una imagen llamativa en el Despacho Oval. Procedentes de todo el país, los pastores realizaron una visita a la Casa Blanca, en la que se encontraba un Donald Trump que les recibió, les dio paso a su reconocida 'oficina' e incluso se unió a una oración conjunta.

"Nos honra venir hoy aquí en su presencia, saludando a nuestro presidente", comenzó el rezo el pastor evangélico Greg Laurie, uno de los pastores más cercanos a Trump, tocando al presidente en su hombro, como otros de los pastores presentes en el Despacho Oval. Algunos optaron por tocar sus hombros y otros sus brazos mientras el presidente estadounidense cerraba los ojos y acompañaba a los presentes en el rezo.

Rezo por Trump y por las tropas de EEUU en "tiempos difíciles"

"Oramos para que su bendición y favor continúen sobre él. Oramos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente, y Señor, que lo guíes en estos tiempos difíciles que enfrentamos. Oramos por tu gracia y protección para él. Oramos por tu gracia y protección para nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. Y Padre, solo oramos para que continúes dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita para liderar nuestra gran nación. Al regresar a una sola nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, oramos por tu bendición celestial sobre él en el nombre de Jesús", fue el rezo completo en el Despacho Oval.

El pastor Greg Laurie rezó por Trump y por las tropas estadounidenses en lo que calificó como un tiempo "difícil", en pleno contexto de la guerra contra Irán y un orden mundial convulso desde la llegada del propio líder norteamericano a la Casa Blanca.

Margo Martin, asistente especial de Trump y asesora de comunicaciones, publicó poco después en redes sociales el llamativo vídeo y explicaba que el presidente había recibido a pastores de "todo el país".