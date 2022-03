Quién es Josep Borrell: familia, trayectoria política, vínculo con la UE y papel en la guerra en Ucrania

Josep Borrell es un político español que nació el 24 de abril de 1947 en Pobla de Segur, en Lleida. Hijo de Juan Borrell y Luisa Fontelles, se crió en una familia de panaderos con ascendencia argentina, y estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, además del doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense.

Pareja e hijos

Borrell contrajo matrimonio en 2018 con Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente en España, aunque tuvo sus dos hijos con un matrimonio anterior con la francesa Carolina Mayeur.

Trayectoria política

Su carrera política comenzó en el año 1979, cuando fue elegido diputado de Hacienda en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tres años después, fue elegido secretario general de Presupuesto y Gasto Público, ya en el Ministerio de Hacienda.

Con su llegada al Ministerio, en dos años ya fue nombrado secretario de Estado de Hacienda del Gobierno entonces presidido por Felipe González. En 1986, llegó al Congreso de los Diputados como diputado por Barcelona, y en 1991 fue elegido ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

Después de varios movimientos internos en el PSOE -en 1997 forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal del PSOE-, se impuso en las primarias a Joaquín Almunia y se convirtió en un candidato breve a la Presidencia del Gobierno. Solo un año después de ser elegido, saltó el escándalo de fraude fiscal de dos excolaboradores, José María Huguet y Ernesto de Aguiar, lo que, unido a la falta de apoyo del partido, hizo que renunciase a la candidatura.

Fuerte vínculo con la UE

A partir de ahí, comenzó su vínculo con la Unión Europea: en 2002 fue representante español en la Convención Europea que realizó el borrador de la Constitución Europea, mientras que en 2004 fue cabeza de lista del PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo. Ese mismo año fue elegido como presidente del Parlamento Europeo.

Borrell volvió a pasar por el Gobierno de España, en esta ocasión como ministro de Exteriores en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cargo que duró un año -desde junio de 2018 hasta diciembre de 2019, cuando tomó posesión como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, además de vicepresidente de la Comisión Europea, los que siguen ocupando hasta el día de hoy.

Guerra en Ucrania

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores no ha pasado desapercibido desde que estalló el conflicto en Ucrania. Primero, por comparar la situación de Zelenski con Puigdemont, y después por pedir un esfuerzo individual a los ciudadanos para que bajen su consumo de gas ante la escalada de precios, unas palabras que han levantado mucha polémica.

Además, se ha vuelto viral un vídeo en la campaña de 2009, en la que vaticinó lo que podría ocurrir con una guerra: "La paz no es el estado natural de las cosas. Europa es la paz, pero no basta. Si el resto del mundo no tiene paz, nosotros tampoco la tendremos".