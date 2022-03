El contundente mensaje de Borrell en el Parlamento Europeo sobre los ataques de Rusia

Durante su intervención en el pleno extraordinario de la Eurocámara para debatir la invasión rusa de Ucrania, Josep Borrell dejó claro a Rusia que el bloque no va a "cambiar derechos humanos por su gas" y que van a empezar a trabajar para "cancelar" la dependencia comunitaria de los hidrocarburos rusos.

"No vamos a abandonar la defensa de nuestros derechos humanos y libertad porque seamos más o menos dependientes de Rusia", resaltó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores que subrayó que "nadie puede mirar de lado" cuando un potente agresor "agrede sin justificación a un vecino mucho más débil".

"Nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos, nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado”, aseguró el diplomático en un discurso que provocó los aplausos de los eurodiputados. Además, destacó que desde Europa se ha construido una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de la ONU "sea el mundo entero el que condene al agresor".

"Cuando digo que Europa tiene que ser un 'hard power', la gente piensa únicamente en el poder militar y no es así. Esto se ejerce de otras muchas más maneras como con la capacidad de condicionar, la capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas", continuó Borrell que alabó las sanciones económicas impuestas por la UE porque "no movilizan misiles" sino que tienen un efecto "trascendental sobre la solvencia de un país" e impide a Moscú "gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra".

"Hemos sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida"

La lección más importante que hay que sacar de está trágica circunstancia es que no se puede seguir confiando en "que apelar al estado de Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir al mundo en un lugar pacífico", destacó el diplomático porque "las fuerzas del mal que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver conflictos siguen vivos".

Por lo que para seguir haciéndoles frente desde Europa hay que demostrar una capacidad de acción "mucho más poderosa, consistente y unidad", insistió. "Hemos hecho mucho y hemos sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino y es el momento en el que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión", enfatizó Borrell.

"La pandemia abrió la puerta a acciones innovadoras y nos ha impulsado por el camino de unirnos más para hacer frente a los virus. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos", finalizó.