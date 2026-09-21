Lo que se sabe tras la detención de 'El Trompas' por el asesinato de Claudia Tacoronte: prisión preventiva para el acusado

El fiscal general del estado mexicano de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha apuntado que el presunto asesino de la estudiante española, Claudia Tacoronte, de 21 años, estaba "bajo el influjo de alguna droga o alcoholizado" cuando cometió el crimen. No obstante, como informan las fuentes, falta confirmar los resultados de las pruebas toxicológicas.

Tras su captura en el municipio de Cuautla, el acusado, Francisco Javier Meléndez, conocido como 'El Trompas', ha ingresado en prisión preventiva mientras las autoridades judiciales avanzan en el procedimiento por feminicidio e intentan esclarecer los detalles del ataque a Claudia.

La joven española se encontraba realizando un intercambio entre la Universidad española de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Tacoronte fue asesinada el pasdo 12 de septiembre con un arma blanca y, según medios locales, el teléfono móvil de la estudiante fue el principal motivo de ataque. Las fuerzas de seguridad prevén imputar formalmente el delito como un feminicidio y solicitar así la pena máxima.

Las claves del arresto y el comienzo de repatriación

Tras completarse la detención de El Trompas, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido a las autoridades de México la rapidez en la investigación tras confirmar que el sospechoso era el agresor por haber confesado la autoría de los hechos. Al margen, los restos de la joven han sido entregados a varios integrantes de la familia en un acto en el que participó el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, activando así los trámites para repatriar el cuerpo.