'El Trompas' admite ante las autoridades el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

El hombre detenido en México por la muerte de la estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte, ha admitido este viernes ante las autoridades locales la autoría del asesinato.

Francisco Javier Meléndez, conocido como 'El Trompas', fue detenido esta mañana tras estar en busca y captura por el asesinato de la joven española el pasado 12 de septiembre en el Estado de Morelos, en la localidad de Cuautla.

Según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el hombre ha confesado los hechos. Asimismo, el ministro ha aprovechado para agradecer a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, la "rapidez" con la que se ha procedido al arresto.

En un mensaje de audio difundido por su Ministerio, Albares ha explicado que ha hablado este viernes con el canciller mexicano, quien le ha informado de que el presunto asesino "ha sido detenido y habría confesado ya la autoría de los hechos".

Sin escapatoria

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció este jueves el arresto de Francisco Javier Meléndez, alias 'El Trompas', como presunto autor del asesinato de Tacoronte, estudiante de 21 años que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Y es que en el momento del asesinato, las cámaras de seguridad próximas al lugar de los hechos captaron al individuo huyendo del lugar. Además, diversos testimonios identificaron al autor de los hechos por su vestimenta.

No obstante, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado que la detención "no significa que el caso está cerrado". "Se tienen que esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades, conforme a la ley, de este individuo", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que el feminicidio será esclarecido.

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha informado que se pedirá una pena de 70 años, siendo esta la máxima prevista en la legislación estatal. Según el propio Escobar, el motivo del asesinato sería el robo del teléfono móvil de la estudiante. No obstante, la manera en la que el detenido agredió a Claudia Tacoronte y las características de las lesiones que le infligió permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

"Las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo", ha afirmado el fiscal durante una rueda de prensa.