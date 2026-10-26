Qué es la Lista de Estudiantes, la candidatura de universitarios contra la corrupción que ha ganado las elecciones en Serbia

La Lista de Estudiantes ha ganado las elecciones legislativas en Serbia con el 52% de los votos, lo que equivale a 138 de los 250 escaños que forman la Asamblea Nacional, mientras que el partido de Aleksandar Vucic-Serbia Unida, que llevaba 14 años en el poder, se ha quedado con el 39,9% de los votos y 104 escaños.

Vucic dimitió el pasado 27 de septiembre y convocó estas elecciones con el objetivo de recuperar el cargo de primer ministro. Sin embargo, no ha sido así y se ha alzado con el poder un partido que no se parece en nada a la típica formación política, que nace del descontento y las protestas que arrasan el país desde el 2024 y tiene una particularidad: ninguno de sus miembros es estudiante.

Una tragedia, el origen del movimiento

La Lista de Estudiantes nació de una tragedia. El 1 de noviembre de 2024 se derrumbó una marquesina de hormigón en la estación de tren Novi Sad y mató a 16 personas. Lo ocurrido fue interpretado como un ejemplo de la corrupción generalizada y fue la chispa que encendió la llama de las protestas.

Marchas, protestas, bloqueo de calles... Lo que en un principio empezaron siendo protestas estudiantiles pidiendo mejoras en los campus, evolucionó a una protesta generalizada de toda la ciudadanía exigiendo el fin de la corrupción generalizada y la negligencia de las instituciones.

En enero de 2025 dimitió el primer ministro de Serbia para "apaciguar las tensiones" y cuando Vucic convocó las elecciones, la Lista de Estudiantes había calado tanto en la sociedad que no pilló deprevenidos a sus seguidores. Así las cosas, no dudaron en presentarse a los comicios, pero con una organización muy particular.

Sin líder y un programa de 11 puntos

La Lista de Estudiantes no está formada por estudiantes, sino que hay perfiles muy variados: profesores, deportistas, jueces, ingenieros, médicos, actores... Son un total de 250 y ninguno tiene experiencia política previa. Además, no han designado a nadie para que ocupe el cargo de primer ministro.

El candidato que encabeza la lista es un cardiólogo y profesor de la Facultad de Medicina Novi Sad, mientras que en el puesto 24 aparece el exjugador del Barça y Real Madrid de baloncesto, Dejan Bodiroga. También está en sus filas el antiguo gobernador del Banco Nacional de Serbia, Dejan Soskic, o el actor Tihomir Stanic.

Su programa político es muy breve, un documento de 900 palabras y 11 puntos. Ha sido elaborado durante un año de reuniones y, entre sus principales reclamaciones, destacan erradicar la corrupción mediante la formación de una unidad policial, purga a los funcionarios del Ministerio del Interior, reformar el panorama mediático sesgado de Serbia o no poner al frente de empresas públicas, políticos afines.