Por qué el alto el fuego no afecta a Líbano: las razones por las que Israel sabotea la tregua y lanza su "mayor ataque" en este territorio

Líbano se ha convertido en uno de los puntos más relevantes tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Horas después de anunciar el acuerdo, Israel lanzó una oleada de bombardeos sobre Líbano, lo que Teherán consideró como una violación del acuerdo. Mientras tanto, el Gobierno libanés ha contado ya 182 muertos y 890 heridos solo en el último ataque, si bien Defensa Civil eleva la cifra a 254 y 1.165, respectivamente.

Así, Israel continúa con su ofensiva en el sur de Líbano, donde ya había confirmado sus intenciones de controlar una región completa equivalente al 8% del territorio, dando a entender que el frente se alargaría más allá de la guerra de Irán, pese a que Teherán insiste en que existe una violación del alto el fuego.

Por qué el alto el fuego no afecta entonces a Líbano

Entonces, ¿por qué siguen los ataques sobre Líbano si hay alto el fuego? Según ha explicado ante los medios el vicepresidente de EEUU, JD Vance, nunca hubo tal promesa de que cesaran los ataques en Líbano. "Creo que los iraníes pensaron que el alto el fuego incluía al Líbano, pero no fue así. Nunca hicimos esa promesa, nunca indicamos que ese sería el caso", aseguró Vance antes de subirse al avión presidencial.

"Lo que dijimos fue que el alto el fuego se centraría en Irán y en los aliados de EEUU, tanto Israel como los estados árabes del Golfo", insistió Vance, por lo que las opciones de un cese de hostilidades hacia el Líbano caen. No obstante, el vicepresidente considera que Israel "controlará un poco" la situación.

Vance lo dice así porque señala que Israel también tiene especial interés en que la negociación de EEUU con Irán sea "un éxito", por lo que sostiene que el Gobierno israelí se ha "ofrecido" a rebajar la tensión, según tiene "entendido" el vicepresidente estadounidense.

La administración de Donald Trump sigue con las amenazas y afirma que, si no hay acuerdo en estas dos semanas, el presidente tiene "muchas opciones para volver a la guerra". "Cuanto más estén dispuestos a darnos, creo que más beneficios obtendrán de esta negociación", zanjó Vance.

Las explicaciones del vicepresidente Vance se contradicen con lo que apuntaba la mediación de Pakistán, ya que en este país se apuntaba que el cese de hostilidades se extendería también al territorio libanés, mientras que Benjamin Netanyahu sostuvo en todo momento que no acabarían los ataques en Líbano.

La escalada de tensión se produce a apenas dos días de que comiencen las negociaciones de paz entre EEUU e Irán, ya que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, cree que la continuación de la violencia en el Líbano hace "irrazonable" seguir negociando.

Por tanto, el conflicto sigue su curso mientras se dilucida si Israel frena sus ataques sobre Líbano, el hilo del que pende en estos momentos el alto el fuego en Irán.