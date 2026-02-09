Portugal volverá a tener un presidente socialista después de dos décadas: Antonio José Seguro derrota al ultraderecha André Ventura

El exministro socialista, Antonio José Seguro se ha impuesto este domingo en la segunda vuelta de las elecciones portuguesas, al líder de la ultraderecha André Ventura.

Ha conseguido el 66% de los apoyos

Antonio José Seguro ha conseguido el 66% de los apoyos frente a Ventura, que logró el 33,18 %, y este lunes será recibido por el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, para preparar el cambio. Seguro dice que los vencedores de estas elecciones son los portugueses.

"Acepto con mucha humildad, enorme emoción y la confianza que los portugueses me acaban de confiar ser presidente de la república, el presidente de todos, todos, todos los portugueses", dijo el socialista.

Trabajar "por un Portugal más desarrollado y más justo"

Seguro dirigió un mensaje a su adversario en las urnas, Ventura, para a partir de ahora dejar de ser adversarios y trabajar "por un Portugal más desarrollado y más justo".

También lanzó unas palabras al Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, al que le recordó que durante la campaña él prometió "lealtad institucional" con el Ejecutivo y que cumplirá su palabra, lo que no quita que vaya a ser un presidente exigente.

Sobre la duración de la legislatura del Ejecutivo actual, que todavía tiene por delante tres años y medio, Seguro indicó que no será por él que será interrumpida.

Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba del mandato de Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.