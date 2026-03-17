Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

Sobre las 21h de ayer lunes 16 de marzo, 17:30 hora peninsular, el ejercito paquistaní realizó un ataque aéreo contra un centro destinado a la atención de personas con adicciones, provocando la muerte de al menos 400 personas y resultando heridas 250.

El portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibán, Hamdulá Fitrat, en un mensaje publicado en sus redes sociales, ha confirmado esta información, comunicando que "lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas".

El Gobierno talibán ha adelantado que los equipos de rescate continúan tratando de controlar el incendio derivado de la explosión.

El Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul cuenta con una capacidad de alrededor de 2.000 camas, según ha precisado Fitrat. "Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha reconocido el portavoz.

Por su parte, el Ministerio de Información de Pakistán ha rechazado que se haya producido un ataque contra un hospital en Kabul, alegando que el bombardeo ha sido contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo, incluidos almacenes de equipo técnico y de municiones de los talibán afganos y de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar que se estaban utilizando contra civiles paquistaníes inocentes".

Cabe recordar que la zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por cuenta de los ataques por parte del grupo TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibanes afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibanes paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas a lanzar ofensivas en la frontera.