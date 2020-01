Las mascarillas más comunes son las de papel y no tapan bien nuestro rostro por eso no evitarían el contagio. Mucha gente además termina lavándolas, algo que no se debe hacer, ya que encima las debilita mucho más y sirven aún menos. Este tipo de mascarillas solo previenen que nosotros no contagiemos, pero no ser contagiados.

Las que llevan filtro, son algo mejores, al poder ser las que llevan dos, pero solo protegen durante 5 días, una vez pasado ese periodo hay que sustituírlas. Pero aseguran los experto que los virus, una vez expulsados de nuestro cuerpo, pueden vivir en el lugar donde caigan hasta 24h. Así que, por mucha mascarilla que utilicemos si no cuidamos la higiene, y nos lavamos bien las manos, será como si no llevásemos nada.

Eladio González, presidente de la Federacion de Distribudores Farmaceuticos, ha asegurado en Espejo Público que existe un incremento masivo en la venta mascarillas en las farmacias de toda España. Señala que, tras la alerta del virus chino coronavirus, las ventas de este producto han aumentado en un 3.500%. Señala que en muchos casos los compradores son ciudadanos de origen chino que las compran para enviárselas a sus familiares.

El Gobierno de Shanghái ha lanzado un programa para racionar las mascarillas contra el coronavirus que implicará tener que registrarse para poder comprarlas y que solo dará acceso a cinco unidades por familia.