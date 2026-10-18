Macron culpa a la extrema izquierda de la violencia en Francia: "Quienes han causado daños tienen que pagar"

El presidente francés, Emmanuel Macron, responsabilizó a "extremistas de la extrema izquierda" de la violencia desatada por las protestas por el encarecimiento de la vida. A su vez, el presidente francés mostró su apoyo a la policía y a los comerciantes y subrayó que quienes causaron daños en las protestas del sábado "tienen que pagar". "Me dirijo a ustedes porque extremistas de un grupo de ultraizquierda saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. Todos sentimos rabia y vergüenza", aseguró Macron.

"Ayer, los agentes fueron objeto de una violencia sin precedentes. Las investigaciones [de los culpables] se llevarán a cabo con la máxima firmeza", añadió el líder galo. "Quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas", afirmó el presidente de Francia tras los daños que degeneraron en destrozos de edificios y mobiliarios públicos, así como saqueos en comercios en múltiples municipios en todo el país.

Macron insta a condenar la violencia: "Francia necesita orden"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar "sin ambigüedad" los actos violentos registrados durante las protestas y afirmó que Francia "necesita orden" y no una escalada de las tensiones. "Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que condenen toda forma de violencia. El país necesita orden, no escalada", dijo Macron en una declaración, en la que advirtió que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones.

El presidente aseguró que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza contra los responsables de los disturbios. Macron también anunció que las autoridades locales trabajarán desde esta semana en soluciones concretas para responder al malestar de los jóvenes. "No podemos pedir a nuestra juventud que crea en su futuro sin sentarnos a la mesa", afirmó el líder galo.

Macron reconoce que se subestimó la violencia

Macron también reconoció que los servicios de información de la policía subestimaron la violencia de la jornada de protestas. El líder francés ha explicado que ha pedido al Ejecutivo que "saque todas las lecciones en materia de información y de anticipación para que eso no se vuelva a producir". Además, ha tachado de "ejemplar" las más de 2.000 detenciones que llevaron a cabo los agentes.