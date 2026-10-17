Ola de protestas en Francia: incendios, medio millón de personas en las calles y más de 400 detenidos por saqueos

Varios edificios públicos fueron asaltados e incendiados y numerosos comercios saqueados este sábado en distintas ciudades de Francia durante las protestas contra el encarecimiento de la vida, en una jornada de violencia que llevó a las autoridades a reforzar los dispositivos policiales y que perfila un saldo elevado de daños. En París, los saqueos se extendieron a distintos barrios, algunos alejados del recorrido de la manifestación autorizada.

"Muy enfadado", afirmó que se encontraba el alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, mencionando en declaraciones los comercios destrozados y saqueados. En la ciudad de Limoges, manifestantes asaltaron el Ayuntamiento y prendieron fuego a la planta baja del edificio, con llamas que alcanzaron el tejado. Varios vehículos policiales también fueron dañados e incendiados y se registraron saqueos de establecimientos comerciales. Por otro lado, el Ayuntamiento de Lille también fue objetivo de varios manifestantes que forzaron su entrada y consiguieron acceder al interior, donde causaron destrozos antes de huir. Las imágenes divulgadas mostraban cristales rotos, muebles volcados y documentos esparcidos por el suelo.

Otro municipio afectado por estas protestas se vivieron en Marsella donde decenas de personas forzaron las puertas del Ayuntamiento y penetraron brevemente en el vestíbulo, donde causaron daños y realizaron pintadas antes de ser desalojadas por la policía.

Las protestas, convocadas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, han reunido a estudiantes, trabajadores, jubilados y activistas en distintas ciudades francesas, en una movilización que recupera algunas de las reivindicaciones del movimiento de los chalecos amarillos de 2018 y 2019.

Macron promete castigos para los saqueadores

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que no hay "ningún lugar para la violencia" en Francia. El presidente prometió castigos para los autores de los destrozos y saqueos en esta jornada de protestas y pidió un "frente unido" contra "los que siembran el caos". "Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados", escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe del Estado aseguró, además, que habrá "un frente unido frente a los que siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan".

400 detenidos y más de medio millón de asistentes

Las fuerzas del orden han anunciado la detención hasta última hora de la tarde de este sábado a 400 personas por actos de violencia durante la jornada de protestas que se ha desarrollado en Francia. Unas movilizaciones que han tenido carácter masivo, con una participación muy superior a la que habían anticipado las autoridades.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, admitió que esa cifra de 400 personas era todavía provisional y estimó que en esta movilización convocada por colectivos muy diversos habían salido a las calles 550.000 personas en todo el país, cuando sus servicios hasta el viernes preveían como mucho 150.000. Los organizadores, por su parte, han afirmado que hubo 800.000 manifestantes.

Núñez hizo hincapié en que "la inmensa mayoría" de los arrestados son mayores de edad, lo que prueba a su juicio que no se puede equiparar esta protesta al movimiento de los estudiantes de liceos de las últimas semanas, y en que detrás de la violencia que se vio por todo el país hubo "varios miles de alborotadores", entre los que identificó a grupos de ultraizquierda y "delincuentes oportunistas".