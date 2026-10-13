Ciberataque a supermercados franceses: así lanzaron los piratas un programa de deshielo que malogró productos frescos y congelados

Un ciberataque lanzado este pasado domingo contra varias cadenas de supermercados de Francia provocó que se malograra la mercancía fresca y congelada, generando pérdidas valoradas en millones de euros, tal y como confirmó el dueño de una de las empresas afectadas.

Los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, colocando las máquinas a 50 grados, lo que provocó que se estropearan los alimentos.

Tras ello, el gobierno francés ordenó la apertura de una investigación centrada esencialmente en los posibles fallos de seguridad de la empresa danesa 'Danfoss', responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Otros países de la UE afectados

Fuentes del Ejecutivo indicaron que París está en contacto con otros países de la Unión Europea (UE) potencialmente afectados. Ahora, el objetivo del gobierno francés está en establecer el perímetro que ha resultado dañado en Francia.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó en la red social X los ataques, apeló a incrementar la vigilancia y alertó de que "la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad".

"Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable", escribió en X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelcher.

Las cadenas afectadas

Además de su cadena, el ataque afectó también a diversas empresas como Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y, según algunos medios, también algunos supermercados de Carrefour.

Algunos de estos grupos comunicaron cuántas de sus tiendas se vieron afectadas, mientras que otros han preferido mantener el silencio. El grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, cifró las tiendas afectadas en "al menos 300", Coopérative U en "un centenar", mientras que Leclerc no precisó las cifras y Monoprix dijo que "una treintena".

Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro. La empresa danesa Danfoss ya alertó el pasado 18 de septiembre que había detectado grietas de seguridad en sus sistemas informáticos.

Supermercados belgas y neerlandeses también sufren incidentes

Los supermercados belgas y neerlandeses Delhaize y Albert Heijn sufrieron este lunes fallos en sus páginas web y aplicaciones móviles y se vieron obligados a cancelar entregas a domicilio a raíz de lo que la empresa matriz de ambos, Ahold Delhaize, calificó como un "incidente de ciberseguridad".

Ahold Delhaize señaló en un comunicado que sus equipos están tomando "medidas para evaluar y mitigar" un "problema de seguridad en su red", lo cual incluye "desconectar algunos sistemas para protegerlos", si bien todas sus tiendas permanecen abiertas.

"Proteger nuestra infraestructura en beneficio de nuestros clientes, empleados y socios es una prioridad absoluta. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este problema pueda haber causado a nuestros clientes y socios", añadieron.

Un portavoz de Delhaize explicó a la agencia de noticias Belga que la mayor parte del impacto había recaído en sistemas informáticos internos y no en herramientas accesibles al cliente.