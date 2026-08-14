Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare: "Disparé al señor Thompson y murió"

Luigi Mangione ha cambiado su posición ante la Justicia estadounidense. El joven de 28 años se ha declarado culpable en un tribunal federal de Manhattan de los dos cargos de acoso interestatal con resultado de muerte relacionados con el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en Nueva York en diciembre de 2024.

Durante la vista, Mangione reconoció ante la jueza Margaret Garnett que disparó contra Thompson y que era consciente de que su actuación constituía un delito. La admisión supone un giro respecto a su estrategia anterior y permite cerrar el procedimiento federal sin necesidad de celebrar el juicio previsto inicialmente.

La sentencia no se dictará de forma inmediata. Mangione podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua por los cargos federales, y la jueza ha fijado la vista para determinar la condena para el 18 de diciembre.

Dos procesos judiciales por el mismo asesinato

La declaración de culpabilidad no pone fin a todos los procedimientos contra Mangione. El acusado continúa enfrentándose a un proceso separado ante la Justicia del estado de Nueva York por el asesinato de Thompson.

El ejecutivo de UnitedHealthcare, de 50 años, fue abatido a tiros el 4 de diciembre de 2024 a las puertas de un hotel de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores de UnitedHealth Group. Mangione fue detenido cinco días después en Altoona, Pensilvania. En el momento de su arresto, la Policía encontró entre sus pertenencias un arma, un cargador y otros objetos que posteriormente fueron incorporados a la investigación.

El juicio estatal está previsto que comience el 8 de septiembre. Mangione se ha declarado no culpable de los cargos estatales, por lo que su reciente admisión de responsabilidad ante la Justicia federal abre ahora una nueva disputa jurídica sobre el futuro de ese procedimiento.

El alcance de la declaración de culpabilidad

Mangione no se ha declarado culpable de un cargo federal de asesinato. Los cargos que ha admitido son dos delitos de acoso con resultado de muerte: uno relacionado con el desplazamiento interestatal y otro con el uso de medios de comunicación interestatales.

La acusación federal por asesinato había sufrido cambios durante el proceso. En enero de 2026, una jueza rechazó los cargos federales que podían haber llevado a la pena de muerte, por lo que el procedimiento quedó centrado en los delitos de acoso.

La legislación federal contempla para estos delitos una pena máxima de cadena perpetua. La jueza Garnett ha advertido además de que Mangione deberá cumplir una parte sustancial de la pena que finalmente se establezca, de acuerdo con las normas federales de cumplimiento de condenas.

El asesinato que provocó una amplia repercusión en Estados Unidos

La muerte de Thompson generó una intensa reacción pública y convirtió a Mangione en una figura de gran notoriedad. El caso también provocó un debate sobre el sistema sanitario estadounidense y sobre la relación entre las aseguradoras privadas y los usuarios, aunque las autoridades han tratado el asesinato como un caso penal individual.

Los fiscales federales llegaron inicialmente a solicitar la pena de muerte para Mangione, al considerar el asesinato premeditado. La entonces fiscal general Pamela Bondi anunció en abril de 2025 que el Departamento de Justicia pediría esa pena.

Posteriormente, la causa federal sufrió modificaciones y la pena capital dejó de estar sobre la mesa. La declaración de culpabilidad de este viernes supone ahora un nuevo punto de inflexión en un proceso que ha estado marcado por sucesivos enfrentamientos jurídicos entre la defensa y las fiscalías federal y estatal.

La declaración puede afectar al juicio estatal

Uno de los principales interrogantes tras la comparecencia de Mangione es qué consecuencias tendrá su condena federal sobre el proceso que mantiene abierto en Nueva York.

La defensa sostiene que someter al acusado a procedimientos separados por hechos esencialmente vinculados podría entrar en conflicto con las garantías contra la doble persecución penal. Sin embargo, la denominada doctrina de la "dual sovereignty" permite en Estados Unidos que los gobiernos federal y estatal puedan ejercer su propia jurisdicción sobre determinados delitos, aunque la aplicación de este principio puede ser objeto de disputa en circunstancias concretas.

Por el momento, el juicio estatal continúa previsto para septiembre. La resolución de esta cuestión determinará si Mangione tendrá que responder también ante la Justicia de Nueva York por el cargo de asesinato que permanece pendiente.

Con su declaración de este viernes, Mangione ha reconocido formalmente ante un tribunal federal su responsabilidad en los hechos que llevaron a la muerte de Thompson. Sin embargo, el recorrido judicial del caso todavía no ha terminado.