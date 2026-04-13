León XIV dice no tener miedo a Trump y Sánchez le respalda: "Algunos siembran guerras, el papa la paz"

El papa León XIV ha respondido a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que no teme a su administración y reivindicando su papel como voz moral frente a los conflictos.

"No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer", ha afirmado el pontífice, subrayando que la Iglesia no actúa como un actor político sino como "artífice de la paz".

El choque entre ambos se produce tras los reproches de Trump, que calificó al papa de ser "terrible en política exterior" y le acusó de "complacer a la izquierda radical", en un contexto marcado por las diferencias sobre la guerra en Irán y la situación en Venezuela.

León XIV ha insistido en que su postura se basa en el Evangelio: "No somos políticos. No tratamos la política exterior con la misma perspectiva, pero creemos en el mensaje de la paz". Además, ha recordado que la Iglesia tiene la "obligación moral" de posicionarse contra la guerra.

Sánchez sale en defensa del papa

Desde China, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado públicamente al pontífice frente a los ataques de Trump.

"Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", ha escrito en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha añadido además que "quien siembra vientos recoge tempestades", en una clara alusión a las críticas del mandatario estadounidense.

Sánchez ha aprovechado también para destacar que será un "honor" recibir al papa en España el próximo mes de junio, en un viaje en el que León XIV visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Apoyo de Feijóo

El respaldo al papa no ha sido exclusivo del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido también la figura de León XIV como "un referente para los católicos" que "debe ser escuchado y respetado", subrayando que el cristianismo es "un faro ético y moral para millones de personas".