'King Trump' responde a los manifestantes con un vídeo en el que se pone una corona y les lanza "barro"

La respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las multitudinarias manifestaciones del movimiento 'No Kings' (Sin Reyes), que llenaron las calles de Estados Unidos como respuesta a la deriva autoritaria del Gobierno del mandatario estadounidense, no se ha hecho esperar.

Trump ha publicado en su red social Truth Social un vídeo generado por inteligencia artificial en el que aparece pilotando un avión llamado 'King Trump' (Rey Trump) con una corona puesta. El aparato despega y cuando está a buena altura lanza una sustancia marrón que cae de lleno sobre los manifestantes. Lo que en un principio parece barro, se vuelve más viscosa, dejando a la imaginación de cada uno lo que es.

El comentario en Truth Social va acompañado de cinco emoticonos: tres que se utiliza cuando lloras de risa, una corona y un avión. Cabe recordar que Donald Trump en una entrevista con Fox News el viernes aseguró que "no soy un rey", a pesar de que "se refieren a mí" como tal.

Segunda convocatoria del movimiento 'No kings'

Los manifestantes fueron convocados de manera simultánea en más de 2.500 ciudades y municipios de los 50 estados del país. Es la segunda edición de la movilización 'No Kings' tras la celebrada el pasado 14 de junio, justo el día de cumpleaños de Donald Trump y a la que asistieron, según los organizadores, cinco millones de personas.

Las manifestaciones han transcurrido de manera pacífica. Los manifestantes iban vestidos con ropa de color amarillo, por su afinidad simbólica con las protestas de 2019 en Hong Kong. En otras ciudades como Londres, París o Roma también se manifestaron siguiendo el mismo movimiento.

Este país no pertenece a reyes, sino al pueblo

En las protestas, los asistentes portaban carteles en los que podía leerse "Trump debe irse ya" o "No queremos reyes en este país". Uno de los convocantes declaró a los medios que había acudido a la manifestación para "protestar contra el fascismo que está ocurriendo en la Casa Blanca". "Este país no pertenece a reyes, dictadores ni tiranos. Pertenece a nosotros, el Pueblo", sentenció otro.

Las manifestaciones se han convocado después de la decisión de Trump de desplegar militares en ciudades gobernadas por la oposición con el objetivo de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios. El movimiento 'No Kings' toma este nombre para recordar que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.