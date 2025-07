La Justicia estadounidense avisó a Trump de que su nombre estaba en los papeles de Epstein, según The Wall Street Journal

La repercusión en Estados Unidos del caso Epstein no deja de crecer con nuevas revelaciones que ponen en jaque a figuras públicas de alto perfil. Entre ellas, el expresidente Donald Trump ha vuelto a situarse bajo escrutinio tras conocerse que el Departamento de Justicia le comunicó hace meses su mención reiterada en documentos confidenciales relacionados con el controvertido empresario detenido por delitos sexuales.

Este aviso oficial, hasta ahora desconocido, añade una nueva dimensión a la polémica que rodea a Trump, quién tras algunos rumores que lo situaban en los documentos aseguró que su nombre no estaría en la lista.

El aviso oficial que Trump recibió de la justicia en plena polémica

Según The Wall Street Journal, la fiscal general Pam Bondi y su adjunto se reunieron con Donald Trump en mayo de 2025 para comunicarle que su nombre estaba "en múltiples ocasiones" entre los miles de documentos conocidos como los “papeles de Epstein”, relacionados con la investigación del conocido delincuente sexual que se suicidó en 2019 bajo custodia policial.

El artículo expone que en ese encuentro se le anunció también la decisión del Departamento de Justicia de no hacer públicos esos documentos "porque contienen pornografía infantil e información sensible de las víctimas", una decisión que contrasta con las promesas que tanto Trump como sus aliados han hecho en el pasado para revelar toda la verdad.

La relación de Trump con Epstein y la promesa incumplida de desclasificar archivos

Trump y Epstein mantuvieron una amistad durante aproximadamente 15 años, que según el expresidente terminó en 2004, previo a que se iniciaran las investigaciones contra Epstein. Durante su campaña electoral y posterior presidencia, Trump se comprometió repetidamente a desclasificar y revelar todos los archivos relacionados con el caso Epstein, presentándose ante sus seguidores como un opositor a las élites corruptas.

No obstante, hasta la fecha no se ha producido ninguna desclasificación significativa y el gobierno actual ha optado por mantener la mayoría de esos documentos sellados. La decisión oficial de no liberar los archivos ha sido fuente de frustración y desconfianza incluso dentro de las filas pro-Trump, en especial porque la filtración de estos datos podría implicar a figuras señaladas, incluido el propio expresidente.

La tensa relación entre Trump y The Wall Street Journal

El revelador artículo del Wall Street Journal ha profundizado la tensión entre Trump y el influyente medio, al que ahora acusa de difamación. El expresidente ha emprendido acciones legales contra el periódico, su editora matriz News Corp y su propietario Rupert Murdoch, tras la publicación de una supuesta carta firmada por Trump dirigida a Epstein con contenido sexual.

Desde su primera elección en 2016, se ha especulado que la relación entre Trump y el WSJ ha ido deteriorándose, especialmente tras filtraciones y reportajes críticos que han complicado la estrategia comunicacional del expresidente. Aunque Trump mantiene un gran seguimiento mediático, su enfrentamiento con un medio tan poderoso como The Wall Street Journal evidencia la fragmentación incluso dentro del círculo conservador que tradicionalmente ha respaldado a ambos.

Trump, por su parte, sigue negando cualquier implicación personal y acusa a sus oponentes de usar el caso para perjudicarlo políticamente.

"Si había una ‘pistola humeante’ sobre Epstein, ¿por qué los demócratas... no la usaron? ¡¡¡PORQUE NO TENÍAN NADA!!!”, exclamó Trump en su red social Truth Social, subrayando su rechazo a las acusaciones.

El debate sobre la transparencia de los archivos de Epstein, la inmunidad política y las responsabilidades personales sigue abierto, con este último capítulo que pone al presidente en el centro de una polémica judicial y mediática que parece lejos de concluir.