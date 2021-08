La capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, Nilofar Bayat, ha encontrado una salida a su situación en nuestro país y ya viaja en el segundo vuelo que realiza el Ejército español a Kabul para evacuar a colaboradores afganos y que ha despegado a las 6:30 de este viernes, según han confirmado los ministerios de Defensa y Exteriores.

La deportista esperaba la salida de su avión en el aeropuerto desde el pasado miércoles 18, junto a centenares de afganos que esperaban también su oportunidad para marcharse del país en alguno de los vuelos organizados para rescatar a los refugiados.

La deportista ha recibido una oferta de acogida del Bidaideak

Minutos antes de embarcar para Tokio, donde el próximo martes comienzan los Juegos Paralímpicos, Txema Alonso, presidente del Bidaideak Bilbao de baloncesto en silla de ruedas, esperaba noticias de Nilofar tras conocer la llamada de socorro de la deportista que pedía salir de su país por miedo a los talibanes. "No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán. No les gustan las mujeres como yo. Tengo miedo porque hasta hace 20 años ellos gobernaban Afganistán, y fue entonces cuando me hirieron y quedé en sillas de ruedas". Este mensaje se lo envió la deportista a su amigo, el reportero Antonio Pampliega, que ha viajado varias veces a Afganistán y ha escrito dos libros sobre el país, el último, 'Las trincheras de la esperanza' (Península, 2018), y estuvo secuestrado durante 299 días por Al Qaeda en Siria.

Nilofar trabajaba en el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero el lunes, el día siguiente de la entrada de los talibanes en Kabul, la enviaron a casa. Tras conocer el mensaje de socorro, el equipo bilbaíno reaccionó rápido y le ofreció una salida. Ella depende de la silla de ruedas después de que un misil impactara en su casa y le dañara la médula espinal cuando tan solo tenía dos años. Su hermano murió en el mismo bombardeo.

El Bidaideak Bilbao no ha sido el único club de baloncesto interesado en recibir a Nilofar en su plantilla, puesto que el CB Minusval Melilla, del Grupo C de la Segunda División de baloncesto en Silla de Ruedas, también se ha ofrecido.

Ahora la salida de Nilofar de Afganistán ya ha sido ejecutada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a petición del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Cultura y Deportes, que se ha encargado de mantener contacto con la propia deportista y la federación de baloncesto.