Irán celebra la salida de las tropas estadounidenses de Irak: “Es el preludio de la retirada total de Estados Unidos de Oriente Próximo”

Satisfacción de la Guardia Revolucionaria iraní, que no solo habla de “victoria histórica”, sino que afirma que éste podría ser el preludio de la salida total del ejército de Estados Unidos de la región.

En un comunicado, el régimen de los ayatolás señala que la marcha de las tropas estadounidenses responde a la determinación y firmeza del país, a la sangre de los muyahidines y a una clara voluntad de resistencia.

La salida de las tropas de Estados Unidos de Erbil fue pactada entre Washington y Bagdad en 2024

Los iraquíes también lo celebran, pero con más prudencia. Anwar Musawi -un ciudadano iraquí- se alegra de la retirada, aunque pone en tela de juicio la capacidad de su propio ejército. “Irak cuenta con fuerzas sobre el terreno capaces de mantener el control del territorio y combatir durante meses, aunque sí que tenemos una notable carencia de capacidades aéreas y tecnología moderna, admite Musawi.

Trump, como Irán, también habla de victoria

Con la retirada total de sus tropas de Erbil (Irak), Washington da por cerrada esta misión 23 años después del derrocamiento de Sadam Hussein y tras 12 años de lucha contra el ISIS, pese a que el Estado Islámico y las milicias proiraníes siguen activas en el norte de Irak.

Además, el gobierno iraquí ha anunciado este jueves que extiende hasta junio de 2027 el plazo para el desarme de los terroristas y su disolución.