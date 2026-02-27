Hillary Clinton reitera que no conoció a Jeffrey Epstein y critica el interrogatorio del Congreso

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de EE.UU. Hillary Clinton insistió este jueves en que nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo ningún tipo de conexión o comunicación con él, y criticó su interrogatorio hoy ante un comité del Congreso por ser "repetitivo y poco productivo".

"Jamás conocí a Jeffrey Epstein", reiteró Clinton en declaraciones a la prensa tras su comparecencia ante el Congreso desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), que tiene previsto testificar mañana ante el mismo comité.

Asimismo, expresó su frustración tras varias horas de testimonio y señaló que la audiencia, a puerta cerrada por petición del comité, se interrumpió temporalmente porque "uno de los miembros violó esa regla". La sesión se pausó después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert.

"La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos", acotó.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron "de manera repetitiva, literalmente una y otra vez".

"No sé cuántas veces tuve que decir que no conozco a Jeffrey Epstein. Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas", aseveró.

Anteriormente, Hillary Clinton había acusado al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para distraer la atención y encubrir las actividades del presidente estadounidense, Donald Trump, por su supuesta conexión con Epstein.

Hillary Clinton admitió haber coincidido en algunas ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en eventos de la Fundación Clinton, pero reiteró que no conoció a Epstein personalmente.

Por su parte, Bill Clinton reconoció haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero negó ser conocedor de los delitos del magnate.

Ambos aceptaron la comparecencia tras la amenaza de ser acusados de desacato y solicitaron que su testimonio se haga público, argumentando que no tienen nada que ocultar.

La exsecretaria subrayó hoy que no tenía ni idea sobre las actividades criminales del delincuente sexual financiero, fallecido en prisión en 2019. "Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes", afirmó.