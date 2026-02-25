Aparece una fotografía de Stephen Hawking acompañado por dos chicas en bikini en la isla de Epstein

La última desclasificación de los papeles de Jeffrey Epstein ha sacado a la luz otro nombre relevante, el del astrofísico Stephen Hawking, que murió en marzo de 2018. Aunque su nombre ya salió a principios de 2024, esta vez ha aparecido junto a una fotografía acompañado de dos chicas en bañador, tal y como ha publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y medios internacionales como The Times.

En la fotografía se ve a Hawking en una tumbona de playa y dos chicas en bikini junto a él. Cada una sujeta un cóctel y ayudan al astrofísico a sujetar el suyo. El contexto de la fotografía no se sabe con claridad, tampoco la localización, pero sí se sabe que visitó la isla de Santo Tomás y Little Saint James, la isla privada de Epstein, en 2006.

En los documentos aparece el nombre del astrofísico 250 veces y se sabe que visitó la isla en 2006 para participar en una conferencia junto con otros 20 científicos. De hecho, ya habían salido a la luz otras imágenes de ese momento, en concreto en una se ve al astrofísico disfrutando de una barbacoa y en otra, en una excursión a bordo de un submarino.

Sobre esta conferencia escribió un artículo la Fundación Hawking. Según el texto, se reunieron "para discutir, relajarse en la playa y hacer un viaje al retiro privado en la isla cercana del filántropo científico Jeffrey Epstein, quien financió el evento".

Giuffre le acusó de participar en una orgía con menores

Además, en 2024 la desclasificación de documentos del caso sacó a la luz varios mensajes enviados por Epstein en los que se dejaba entrever que Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés de violarla, acusaba a Hawking de participar en una orgía con menores.

En mensajes posteriores, Epstein le pedía a su socia, Ghislaine Maxwell, que negara esas acusaciones e incluso llegó a sugerirle que ofreciera dinero a Giuffre o a su círculo cercano para que negaran esas acusaciones.

Trump deja el caso Epstein fuera de su discurso sobre el estado de la Nación

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado el caso Epstein fuera de su discurso sobre el estado de la Nación, a pesar de que la desclasificación de los documentos le ha salpicado directamente. De hecho, varias víctimas de Epstein han estado presentes en el hemiciclo para escuchar a Trump, que han manifestado su frustración en varias ocasiones por la atención que el caso sigue suscitando en la prensa.

En concreto, los representantes Suhas Subramanyam y Jamie Raskin invitaron a la familia de la fallecida Virginia Roberts Giuffre. Dani Bensky, Haley Robson y Jess Michaels, todas víctimas de los abusos de Epstein, también asistieron al discurso invitadas por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, respectivamente.