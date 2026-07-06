Hamás anuncia la disolución de su gobierno de facto en Gaza

El anuncio se produce justo cuando se acaban de cumplir 1000 días de la ofensiva israelí lanzada tras los atentados del 7 de octubre.

“Su Excelencia, el jefe del Comité Gubernamental de Emergencia y jefe interino de Seguimiento Gubernamental, ha decidido renunciar formalmente a su cargo y anunciar la disolución del Comité Gubernamental de Emergencia”, ha afirmado Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del gobierno de Hamás en Gaza.

Los funcionarios permanecerán en sus puestos, ha explicado el jefe comunicación de Hamás en Gaza, aunque el gobierno de facto -el llamado Comité de Emergencia- quedará disuelto. Seguirán en sus puestos el personal técnico y profesional de la administración gazatí. “Afirmamos de manera rotunda que todos los empleados que prestan servicios son empleados del Estado y están completamente preparados y listos para trabajar bajo la responsabilidad del comité nacional para la gestión de Gaza”, según Ismail al Thawabta.

De momento el gobierno seguirá de manera interina hasta que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma sus funciones.

Las autoridades gazatíes entregarán el control a este comité tecnocrático respaldado por la Junta de Paz de Donald Trump, presionando así al presidente de los Estados Unidos para que ponga en marcha la segunda fase de su plan en la Franja de Gaza. El objetivo, según Hamás, es sanar las heridas del pueblo palestino.