Francia insiste en prepararse para un ataque de Rusia: "En tres o cuatro años..."

Las ambiciones de Putin siguen siendo una preocupación para muchos de los líderes europeos. Así lo hemos visto este viernes en la Coalición de Voluntarios, celebrada en Londres, en la que participaron varios países de Europa y la OTAN con el objetivo de estudiar acciones para aumentar la presión sobre Rusia.

Vimos a Zelenski pedir a sus aliados que apoyen un desenlace "justo" que "no recompense" a Rusia ni incentive una futura agresión; y líderes como Emmanuel Macron o Pedro Sánchez reafirmaron su compromiso con Ucrania adelantando que suministrarán material al país.

También este viernes, desde Francia, escuchamos la advertencia del jefe del Estado Mayor francés, el general Fabien Mandon, que desde la Asamblea Nacional dijo que Europa debe preparase para un posible ataque ruso más pronto que tarde, en un periodo de "tres o cuatro años".

Y es que Mandon considera que las ambiciones de Putin le podrían llevar a "continuar la guerra en nuestro continente" si ve "una Europa colectivamente débil", y se pregunta si la guerra de Ucrania será la última.

"En 2008 tuvimos el ataque en Georgia, en 2014 la invasión de Crimea, en 2022 otro ataque... Apostar a que será el último que ocurrirá en nuestro continente es negarse a ver el riesgo que pesa sobre nuestra sociedades", explicó Mandon.

El jefe del Estado Mayor francés advirtió de que Rusia lleva preparándose "desde el inicio de la guerra de Ucrania" para "poder enfrentarse a la OTAN". "Producen muy rápidamente y tienen la experiencia de tres años de economía de guerra. El desarrollo de su industria armamentística ha sido su prioridad y supera ampliamente a la europea en varias áreas críticas, como las municiones o el uso de drones con fines militares", destacó.

En el mismo tono se expresó el máximo mando del Ejército de Tierra francés, Pierre Schill, que dijo que "si queremos ser fuertes, tenemos que ser temidos; y para ser temidos, tenemos que ser fuertes. Nos estamos preparando y eso es algo que debemos hacer saber tanto a nuestros aliados como a nuestros enemigos".

En este contexto, se prevé que el presupuesto que destine el Gobierno francés a las fuerzas armadas en 2026 tenga un incremento del 13%, con el objetivo de alcanzar el 2,2% del PIB.