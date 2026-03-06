La estrategia del caos: por qué Irán quiere extender la guerra al mayor número de países posible

Irán ha demostrado su intención de extender el conflicto con Estados Unidos e Israel y entiende legítimo atacar a todos los que asistan a sus enémigos. Todos los países del golfo Pérsico están en el punto de mira. Kuwait, Qatar, Baréin, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos e incluso Omán. Pero también ha habido ataques en Turquía o Chipre.

La ofensiva iraní en distintos frentes responde, según el análisis del periodista y experto en el mundo árabe Ignacio Cembrero, a una estrategia. "Todo esto responde a una lógica muy clara por parte de las autoridades iraníes", sostiene, y esa lógica pasa por "expandir la guerra al mayor número de países posible, crear un caos absoluto en la zona".

Teherán buscaría generar una inestabilidad regional de tal magnitud que termine volviéndose en contra de Estados Unidos. En particular, afectando a los países del Golfo. "Los países del Golfo, todos ellos muy perjudicados por la guerra, porque no pueden exportar sus hidrocarburos, porque no hay ni siquiera vuelos", explica.

El cierre de espacios aéreos y la interrupción de exportaciones energéticas impactan directamente en economías como Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Según Cembrero, la intención iraní sería que esos países presionen a Washington para forzar el fin de la ofensiva. "Que acaben presionando a Estados Unidos para que al final cese estos ataques y de paso también que Estados Unidos a su vez presione a Israel", resume.

Para el régimen iraní, el conflicto tiene un carácter existencial. "Es una batalla de vida o muerte para el régimen iraní y está poniendo toda la carne en el asador", afirma. Aunque reconoce la superioridad militar de Estados Unidos e Israel, advierte de que mientras conserve capacidad operativa, Irán seguirá intentando ampliar el radio del conflicto: "Mientras les queden drones y misiles balísticos van a poder seguir haciendo mucho daño en su entorno".

Exteriores condenalos ataques a Turquía y Azerbaiyán

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha condenado "enérgicamente" los nuevos ataques de Irán que se han registrado en las últimas horas en Turquía, Azerbaiyán y países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Qatar, donde "hay que lamentar" ocho heridos.

Lo ha hecho a través de un comunicado después de que Turquía haya anunciado el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria.

No obstante, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país "amigo", en una breve nota recogida por las agencias de noticias iraníes Mehr e IRNA, sin dar más detalles.