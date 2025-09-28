Estados Unidos-Venezuela: historia de una amistad que terminó con un despliegue militar

Las relaciones internacionales entre Venezuela y los Estados Unidos se han visto tensionadas en el último mes con el despliegue naval que Donald Trump ha ordenado en el mar Caribe y el hundimiento varias embarcaciones que, según el líder republicano, transportaban drogas y estaban vinculadas a la banda narcoterrorista Tren de Aragua.

Sin embargo, como detalla en uno de sus últimos vídeos el canal de YouTube especializado en conflictos internacionales Memorias de Pez, las relaciones entre ambos países no siempre fueron tan tensas.

Inicio y consolidación de las relaciones

Las relaciones entre ambos países comenzaron a asentarse desde inicios del siglo XX. Concretamente, en 1902 Estados Unidos evitó que Reino Unido, Alemania e Italia (1903) tomasen represalias contra el país caribeño por la deuda que este atesoraba con las potencias europeas.

Doce años después, con el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos, ambas naciones establecieron las primeras relaciones comerciales. Este petróleo se volvería vital durante la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos y sus aliados, ya que aseguró los suministros de combustible.

A finales de los años 50, como relata Memorias de Pez, con el regreso de la democracia a Venezuela, esta se convirtió en uno de los Estados satélites que utilizó Estados Unidos para frenar la expansión del comunismo en Hipanoamérica en el marco de la Guerra Fría.

Final del siglo XX: inicio del distanciamiento entre ambos países

En 1998, Venezuela eligió a al exteniente coronel Hugo Chávez como presidente, quien pronto estrecharía lazos con el régimen castrista gracias a su discurso izquierdista, nacionalista y antiimperialista y puentearía el bloqueo que durante años había establecido EEUU a la isla de Cuba.

Este cambio en las relaciones internacionales se acentuaría aún más, cuando Chávez se alió con Irán, Rusia, Irak y China. El viejo aliado de Estados Unidos, ahora confraternizaba con sus enemigos políticos y económicos, algo que no sentó nada bien en Washington.

Comienzo del siglo XXI, ruptura total de las relaciones

Un hecho reseñable recogido por Memorias de Pez es el golpe de Estado que en 2002 derrocó durante 48 horas a Chávez y que Estados Unidos, pese a no participar de forma oficial, aplaudió. Este hecho provocó la ira de Chávez, quien en adelante dedicaría retahílas de improperios a George W. Bush.

El jefe del Estado venezolano murió en 2013, pero su sucesor, Nicolás Maduro, no rebajó la tensión, ya que su primera medida fue dar asilo político a Edward Snowden -excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional que en 2013 filtró documentos clasificados que evidenciaban el espionaje del Gobierno norteamericano a particulares en aras de la defensa del Estado-.

Las sanciones de la década de los 10

Entre 2014 y 2015, el país caribeño vivió una oleada de protestas antichavistas. Estados Unidos respondió a la represión del régimen con la sanción a varios funcionarios venezolanos que, presuntamente, habían violado los derechos humanos durante estas revueltas. Lo que originó el inicio de las sanciones.

Con la llegada de Trump al poder en 2017 y la declaración de una asamblea constituyente sin la oposición por parte de Maduro, Estados Unidos activó una batería de medidas que incluían la congelación de activos a altos cargos chavistas y la prohibición de negociar nueva deuda venezolana.

En 2018 Maduro fue reelegido de forma controvertida y un año más tarde Juan Guaidó se proclamó presidente con el reconocimiento de EEUU. Este hecho provocó la clausura de la embajada americana en Caracas y su traslado a Colombia, así como el embargo total al petróleo y la restricción al Banco Central venezolano, entre otras sanciones.

Los intentos de acercamiento de Biden y el despliegue militar de Trump

Como destaca Memorias de Pez, el fracaso de la Operación Gedeón precedió la llegada de la Administración Biden (2021). No se rebajó el tono, pero se trató de acercar posturas en pos del regreso de la democracia al país caribeño. Sin embargo, los intentos fueron en vano, salvo en el marco de la crisis energética de 2022 provocada por la guerra de Ucrania, cuando se permitió la exportación de crudo venezolano para aliviar la crisis humanitaria del país.

En 2024, de manera controvertida y sin mostrar las actas, Maduro se impuso a María Corina Machado y Edmundo González. Un año más tarde, Trump volvería la Casa Blanca y, con la excusa de combatir el narcotráfico en el Caribe, desplegó ocho buques de guerra, aeronaves y un submarino nuclear frente a las costas de Venezuela. Maduro respondió con la movilización de la población con la Operación Independencia 200. Y de esta forma se llega hasta la situación actual.