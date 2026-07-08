Estados Unidos lanza "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra sus buques en el estrecho de Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", ha informado el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo señala que estas acciones son "una respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz". "La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego".

Elevados costes a Irán por los ataques

Estados Unidos ha indicado que las operaciones buscan "imponer costes elevados" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y enmarcaron sus operativos como una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.

Los nuevos ataques se producen en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pese al alto el fuego alcanzado entre ambos países, con el estrecho de Ormuz convertido en un foco de disputa por su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas.

Según las autoridades estadounidenses, Irán ha atacado en las últimas horas a tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque gasero de bandera catarí y un petrolero saudí, en incidentes que provocaron daños materiales pero no dejaron víctimas entre las tripulaciones.