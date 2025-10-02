Los españoles en la flotilla de Gaza: desde Ada Colau a periodistas o activistas

La Global Sumud Flotilla, un conjunto de barcos que trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza tratando de romper el bloqueo naval de Israel, ha sido retenida y sus tripulantes conducidos a puertos seguros, según han comunicado las autoridades israelíes. No obstante, en dicha empresa había embarcados hasta 30 ciudadanos españoles, entre los que destacan algunos nombres como el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé o la divulgadora Ana María Alcalde.

Al conocerse la noticia de la retención, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha apresurado a calificar a estos ciudadanos como "pacíficos" y ha asegurado que tenían un "objetivo humanitario", por eso mismo les ha brindado toda la protección diplomática y consular, según ha expresado en un mensaje de su perfil de la red social X.

¿Quiénes viajaban a bordo?

Ada Colau

La exalcaldesa de Barcelona (2015-2023) fue la primera mujer en ocupar este puesto y siempre ha estado ligada al mundo del activismo. De hecho, fue una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona en 2009, aunque previamente había estado ligada protestas contra la guerra del Golfo y al movimiento okupa.

Ana María Alcalde

La tiktoker granadina se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la flotilla, de hecho, esto le ha valido el apodo de "Barbie Gaza". Su cuenta @familiabdelkader en la citada red social con más de un millón de seguidores y en ella publica escenas cotidianas de su día a día junto a su numerosa familia compuesta por su marido y sus seis hijos.

Alejandra Martínez

La politóloga y jurista especializada en género, migraciones y derechos humanos ha estado siempre vinculada a Podemos y es la presentadora junto a Pablo Echenique del informativo matinal de Canal Red, 'Despierta'.

Alicia Armesto

Es periodista, streamer y fotógrafa, además de video reportera, ha trabajado en medios como Periodismo Digno o Tele K. También es cofundadora y miembro de la asociación de refugiados Refugee Care. Asimismo, forma parta de la secretaría técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid.

Juan Bordera Romá

Es diputado en las Cortes Valencianas por Compromís, pero además es guionista, escritor y periodista. Cuenta con un amplio historial de activismo, ya que formó parte de Red de Transición, Rebelión o Extinción y Rebelión Científica. Por otra parte, en su faceta como periodista, ha colaborado con medios como El Salto, Público, The Guardian o CTXT.

Lucía Muñoz Dalda

Es politóloga de formación y ha sido diputada por Podemos en dos legislaturas. Igualmente, fue candidata a la alcaldía de Palma de Mallorca por la formación morada, aunque ahora es concejal y coordinadora autonómica. Previamente, en Baleares, desarrolló funciones en la secretaría de Feminismos y LGTB.

Néstor Prieto

El periodista salmantino, especializado en el análisis internacional y la geopolítica, es doctorado por la Universidad de Salamanca y colabora de forma habitual en medios de comunicación como Descifrando La Guerra, Público o laSexta entre otros.

Serigne Mbayé

Es un activista social y político español de origen senegalés con una curiosa historia detrás. En 2006 se embarcó en una patera para buscar nuevas oportunidades en España. Tras su llegada a Tenerife fue trasladado a La Coruña y posteriormente llegaría a Madrid. Allí trabajaría en el top manta, así como se unió a la Asociación Sin Papeles, con la que pudo regularizar su situación. Más tarde sería el portavoz del Sindicato de Manteros y en 2021 se uniría a Podemos, con quienes llegó a ser diputado autonómico en la Asamblea de Madrid.

Sofía Buchó

La activista y profesora castellonense ha desempañado infinidad de roles, entre los que se encuentran consultora de safaris en Tanzania; directora de operaciones en el Hotel Karamba de Zanzíbar; profesora de Agora Lledó o especialista en relaciones internacionales en la Universidad de León.

Gulcín Bekar

Además de activista, se ha empleado como operadora de cámara en distintas empresas como Dorna, Mediapro o Gestmusic Endemol Shine Group. A propósito, cuenta con una página web y un perfil de Instagram en la que muestra todos sus trabajos.

Paco Jofra

Además de activista, es consultor energético y según la página web 'ecoserveis' trabaja en la construcción de vínculos entre la energía y la ciudadanía mediante el impulso de la gestión comunicativa de la energía y la educación ambiental. Del mismo modo, está inmerso en distintos movimientos sociales y ONG que defienden la necesidad de un nuevo modelo energético.

Al margen de las personas descritas, también viajaban en los distintos barcos de la Flotilla Global Sumud Laia Rosell, Alonso Quintero, Reyes Rigo, Ana María Martín López, Simón Vidal, Carlos Barrón, Goretti Sarasibari. Celia Velez, Eva Nistral, Carles Lleo, entre otros.