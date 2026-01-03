Donald Trump aclara qué va a pasar ahora en Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

"Vamos a gobernar el país". Es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su comparecencia tras el ataque a Venezuela en la madrugada de este sábado. Un ataque en el que ha detenido a Nicolás Maduro, líder del país venezolano, y a su mujer, Cilia Flores, que actualmente se encuentran de camino a Nueva York.

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha asegurado el mandatario estadounidense desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida). "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata".

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, ha sido contundente en un mensaje: quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano", y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país.

Una "infraestructura petrolera muy dañada"

En medio de uno de sus principales mensajes tras el ataque, recuperar la democracia, Trump ha prometido que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para "gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".

"No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda". El mandatario considera que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo: "Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo", ha indicado.

Además, ha acusado al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense, algo que, a su parecer, costó miles de millones de dólares, y ha recordado que el embargo a todo el petróleo de Venezuela sigue en vigor. "Hicieron esto hace algún tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad", ha asegurado, acusando varias veces al chavismo de "robar" activos petrolíferos estadounidenses con sus estatalizaciones.