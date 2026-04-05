El dilema de Trump en Irán: escalar el conflicto o retirarse sin parecer derrotado

La guerra de Irán continúa su desarrollo sin atisbarse un claro final. En los últimos días, Irán ha derribado un caza F15 de Estados Unidos -sus tripulantes han sido rescatados con vida-, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado al país persa con "desatar el infierno" si no llegan a un acuerdo antes del 6 de abril. Además, también ha avisado de que quiere hacerse con el control de todo el petróleo.

Así las cosas, en el Orden Mundial de JELO, los periodistas Fernando Arancón y David Gómez han hablado sobre el dilema de Trump en estos momentos, entre una escalada del conflicto o una retirada del mismo. "Trump está pretendiendo soplar y sorber a la vez", ha dicho Arancón, sin embargo, es algo complicado porque entran en juego varios dilemas.

Desde el primer momento, el presidente americano ha pensado que la guerra de Irán tendría un desenlace rápido, como pasó en Venezuela. Creía que el ataque contra la cúpula del ayatolá haría que sus sucesores se volvieran "mucho más dóciles", en palabras de Arancón, y se alinearan con EEUU por temor a un nuevo bombardeo, pero eso siempre ha sido algo inviable.

La contradicción de Trump: atacar o salir del conflicto

¿Por qué? Porque es "un régimen muy ideologizado", ha sentenciado el periodista, quien ha puntualizado que esa resistencia ha hecho que Trump se lo tome como "un desafío a su propia autoridad". Aquí entra en juego que el magnate americano "no concibe perder y siempre gana, incluso cuando pierde". Esto deriva en dos opciones: elevar su apuesta para ganar o conseguir algo que pueda vender como una victoria y así, retirarse, ha explicado Arancón.

Por eso ha amenazado con el control de la isla de Jark, de donde sale el 90% del petróleo iraní, o hacerse con el control de puertos clave. Sin embargo, esto a su vez, es "contradictorio". Tal y como ha recordado el periodista en Onda Cero, Trump ha criticado mucho a sus antecesores por implicarse en conflictos y permanecer mucho tiempo en ellos sin obtener resultados favorables.

Es por ello que, a su juicio, el presidente estadounidense está buscando "salir con alguna excusa, pero necesita poder venderlo como una victoria". No obstante, no es tan fácil como parece, porque también están en juego los intereses de Israel y Netanyahu, que sí quieren acabar con las capacidades económicas de Irán. "Eso requiere una campaña larga que solo pueden hacer de la mano de EEUU", ha incidido el periodista.

¿Puede sacar a EEUU de la OTAN?

Todo esto sin olvidar que Trump ha amenazado con sacar a EEUU de la OTAN, pero tiene "las de perder", según David Gómez, porque tiene que recorrer un camino "largo y tortuoso" en el Congreso y el Senado estadounidenses. Necesita, según una ley impulsada en 2023 por el Secretario de Estado Marco Rubio, la aprobación del Congreso o una mayoría de dos tercios en el Senado.

¿Trump podría acudir a los Tribunales? Sí, podría intentar recurrirla ante el Tribunal Supremo, que es de mayoría conservadora, pero no hay que olvidar que esta institución le ha dado reveses, como los aranceles. "Dependiendo de los motivos alegados por Trump este Tribunal podría desestimarlos", ha declarado Gómez, que ha matizado que es raro que le lleven la contraria a un presidente en temas así.

Si bien, en este caso podría ser distinto, porque "estamos hablando de la OTAN, uno de los pilares de la política exterior estadounidense", ha enfatizado Gómez. Y, aunque no es la primera vez que Trump amenaza con esta idea, no hay que olvidar que, en realidad, se está quejando de que los países "no le apoyan en una agresión unilateral que ha empezado él, cuando la OTAN es una alianza militar defensiva, no ofensiva".