Última hora de la guerra en Irán: el alto el fuego "en punto muerto" tras el derribo de un caza F15 de EEUU
Un piloto estadounidense permanece desaparecido, mientras las autoridades iraníes han ejecutado a dos opositores en Teherán.
Cazas y aviones estadounidenses derribados en la guerra de Irán: un tripulante rescatado mientras otra aeronave fue derribada en el Golfo Pérsico
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Irán advierte a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas sería un crimen de guerra
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este domingo que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes sería un crimen de guerra y ha subrayado que lo están reconociendo públicamente y con antelación.
"Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la rede de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometerc rímenes de guerra", ha afirmado durante una conversación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
Araqchi ha recordado que en los 37 días de bombardeos estadounidenses han sido atacadas fábricas, hospitales, escuelas, zonas pobladas e instalaciones nucleares. Por ello pide una "acción urgente" de las instituciones internacionales relevantes y apela en particular al Consejo de Seguridad de la ONU y al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que condenen estos "crímenes" y que los responsables "rindan cuentas".
Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Trump: "Mañana será demasiado tarde"
La misión de Irán ante la ONU ha pedido este domingo al organismo que actúe después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes.
"Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", declaró la misión en la red social X.
Los representantes iraníes ante Naciones Unidas reaccionaron así a un mensaje publicado por el mandatario este domingo en el que apuntó que atacará "centrales eléctricas" y "puentes".
El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).
"Si la conciencia de las Naciones Unidas estuviera viva, no permanecería en silencio ante la amenaza abierta y descarada del belicista presidente de Estados Unidos de atacar infraestructuras civiles. Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin", aseguró Irán.
La OPEP+ aprueba una aumento de la oferta de crudo pese a la guerra
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.
La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.
Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".
Por tanto, sostienen que "cualquier acción que socave la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos" de la alianza petrolera para estabilizar el mercado.
La declaración de la reunión virtual alude así, sin mencionarla explícitamente, a la grave crisis energética mundial desencadenada por la guerra lanzada lanzada el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Irak agradece a Irán que permita a sus petroleros cruzar por el estrecho de Ormuz
El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, cuyo país es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo, "recibió al embajador iraní en Bagdad, Mohamed Kazem, para expresarle su agradecimiento por permitir el paso de los buques que transportan petróleo iraquí por el Ormuz", según la agencia oficial de noticias iraquí, INA.
Ambos han analizado "los mecanismos de cooperación entre ambas partes para garantizar el cumplimiento de este compromiso en beneficio mutuo. Asimismo, se abordaron los acontecimientos regionales y sus implicaciones".
También han hablado sobre la importancia de "resolver el conflicto a través de la diplomacia" y de "adoptar un enfoque basado en un diálogo abierto y racional, que fomente la cooperación entre los países de la región y permita alcanzar una estabilidad compartida", añadió INA sin dar a conocer más detalles.
Al menos cuatro heridos por el impacto de un misil iraní la ciudad portuaria de Haifa
El impacto directo de un misil iraní este domingo por la tarde contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, causó al menos cuatro heridos, uno de ellos grave.
Según han detallado las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) a la agencia EFE, se trató de un impacto directo. Asimismo, el servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja (Maguén David Adom, MDA) coincide en que fue un impacto directo contra un edificio residencial de siete plantas y detalló que entre los heridos se encontraba un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros.
También se ha atendido a una mujer de 77 años, otra de 38 años y un bebé de 10 meses -que sufrió una lesión en la cabeza- por heridas leves causadas por metralla y fruto de la explosión.
Cronología de un "rescate audaz": cómo Estados Unidos encontró con vida al copiloto del caza derribado en Irán
El pasado viernes, Irán derribó un F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio por la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que llevó a Trump a ordenar una operación de búsqueda y rescate en combate.
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Albares traslada su solidaridad a Qatar ante los ataques de Irán: "Exigimos desescalada"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a Catar su solidaridad ante los ataques "injustificados" de Irán, los cuales, ha reclamado, "tienen que parar": "Exigimos desescalada".
El pasado miércoles, el Ministerio de Defensa catarí denunció un ataque iraní con tres misiles, dos de los cuales fueron interceptados con éxito por las fuerzas armadas cataríes, mientras que el tercero impactó contra un petrolero de QatarEnergy en aguas territoriales del país sin causar víctimas.
Horas antes, la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) había reportado que un buque cisterna fue alcanzado por dos proyectiles a unas 17 millas náuticas al norte de Ras Laffan (Catar) sin poder confirmar el origen del ataque.
Irán anuncia nuevos ataques contra instalaciones petroquímicas de Israel
En un comunicado publicado por la agencia semioficial de noticias Tasnim, el Ejército de Irán ha anunciado ataques con drones contra "industrias petroquímicas y depósitos de productos petrolíferos" cerca de Dimona, donde se encuentra un centro de investigación nuclear israelí.
"Las industrias petroquímicas y de productos derivados del petróleo del régimen sionista, así como sus reservas subterráneas de combustible de emergencia, son de gran importancia para que el régimen satisfaga las necesidades energéticas de los territorios ocupados del sur", avisa el Ejército sin que Israel se haya pronunciado al respecto.
China y Rusia estrechan su colaboración para lograr una "desescalada" de la guerra en Irán
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Sergei Lavrov, al que ha planteado la necesidad de colaboración bilateral para lograr una "desescalada" en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel, por un lado, y a Irán, por otro.
"China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad, a comunicarse rápidamente sobre las cuestiones relevantes y a hacer esfuerzos por la desescalada de la situación y el mantenimiento de la paz y la estabilidad y de la seguridad global", ha explicado, según un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
Lavrov, por su parte, ha expresado su "satisfacción" por el "alineamiento" con Pekín "en la mayoría de las cuestiones de la agenda global", incluido el conflicto en torno a Irán. Lavrov ha verbailzado la profunda preocupación de Rusia por la "continua escalada" del conflicto y ha defendido también el "cese inmediato" de las operaciones militares en el estrecho de Ormuz.
"El conflicto debe volver a la vía política y diplomática para afrontar sus causas subyacentes. El Consejo de Seguridad de la ONU debe desempeñar un papel constructivo en esto", ha afirmado. Lavrov ha expresado asimismo la disposición de Rusia para "seguir defendiendo un alto el fuego y una desescalada".
Estados Unidos denuncia nuevos ataques de milicias proiraníes contra sus instalaciones diplomáticas en Irak
La Embajada de Estados Unidos en Irak ha denunciado que sus instalaciones diplomáticas en el país han vuelto a ser objetivo esta pasada noche de bombardeos efectuados por milicias proiraníes del país "con el objetivo de asesinar a diplomáticos estadounidenses", aunque no ha informado de víctimas.
Tras recordar que ha "instado reiteradamente al gobierno iraquí a que cumpla de inmediato con su responsabilidad" y detenga los ataques, la Embajada avisa que las fuerzas estadounidenses no dudarán en "defender a nuestro personal e instalaciones" si las autoridades de Irak incumplen sus obligaciones".
Trump cree que podría llegar a un acuerdo con Irán el lunes mientras endurece el tono contra el país
El presidente de Estados Unidos ha asegurado este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes.
"Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando". En caso de no conseguir dicho pacto, el mandatario plantea "volarlo todo por los aires" y hacerse con el petróleo.
Poco antes, Donald Trump endureció considerablemente el tono contra el país iraní: "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno".
El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán.
El pasado miércoles, Trump prometió en un mensaje a la nación que atacará "con dureza" al país en las próximas dos o tres semanas.
Omán habla con Irán sobre "opciones" para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz
Omán, que medió en varias rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mantuvo este domingo conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, ante las amenazas de Donald Trump contra Teherán.
Según la agencia oficial omaní de noticias ONA, "Omán y la República Islámica de Irán celebraron una reunión a nivel de subsecretarios de Exteriores, en la analizaron las posibles opciones para garantizar un paso fluido por el estrecho de Ormuz en las circunstancias que se viven en la región".
En dicha información se detalla que en el encuentro participaron expertos y especialistas de los dos países, y que "ambos lados presentaron una serie de visiones y propuestas al respecto", sin dar a conocer más detalles.
Esta reunión se produce en medio de presiones de países árabes e islámicos sobre Irán para cerrar un acuerdo con EE.UU. antes de que termine en las próximas horas el plazo que Trump dio a Teherán para cerrar un pacto y garantizar la libre navegación por Ormuz, por donde pasa un 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.
Israel asegura haber acabado con el responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de Irán
El Ejército de Israel ha afirmado este domingo que ha acabado con Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.
Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidad de las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales".
Su muerte, según el Ejército, se produce tras la de Jamshid Eshaqi, a quien identifica como excomandante del Cuartel General. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario".
Netanyahu felicita a Trump por el escate de piloto estadounidense
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la operación de rescate de un piloto de un caza estadounidense derribado en Irán.
"Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó (Trump)", afirmó el mandatario israelí en un videomensaje difundido por su oficina.
Irán y Omán comienzan conversaciones preliminares para regular la navegación por el estrecho de Ormuz
Representantes diplomáticos de Irán y de Omán han comenzado conversaciones preliminares para tratar una posible regulación de la navegación por el estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control total de Irán, que ha excluido del tránsito a cargueros afiliados con Estados Unidos, Israel, y otros países con los que todavía no ha pactado acuerdos bilaterales de paso.
En un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias omaní, el sultanato ha confirmado una reunión "a nivel de subsecretarios de Exteriores" con la parte iraní y "en presencia de especialistas de ambas partes".
"En la reunión se analizaron las posibles opciones para garantizar el tráfico a través del estrecho de Ormuz en el contexto de las circunstancias actuales en la región", en referencia al conflicto desatado por el comienzo de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero y la consiguiente respuesta iraní.
El presidente libanés advierte a Hezbolá de que "es mejor mil enemigos fuera que uno dentro
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha respondido a las amenazas de guerra civil lanzadas por el partido-milicia Hezbolá alegando que "es mejor mil enemigos fuera que uno dentro".
"Nadie quiere la discordia, porque los libaneses están cansados de las guerras. Mil enemigos fuera son mejor que uno dentro", ha afirmado Aoun en su primer discurso en directo a la nación desde que comenzara el 2 de marzo la última ofensiva militar israelí sobre el país.
El mandatario ha subrayado que su máxima prioridad es "mantener la paz civil" y ha advertido así de que cualquier amenaza a la estabilidad interna constituye "una línea roja". "Quien intente poner en peligro la paz civil le está haciendo un favor a Israel".
Albares agradece a Egipto su mediación para el cese de la guerra de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, José Mauel Albares, ha conversado este domingo con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, sobre la guerra en Irán y sus consecuencias, tanto en el Mediterráneo como globales, y le ha agradecido la mediación de su país para el cese del conflicto.
Durante la conversación, ambos ministros han abordado la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano, según señala Albares en su cuenta de la red social X.
Asimismo, ha aprovechado para trasladar a Abdelaty su condena por los cánticos racistas en el partido entre España y Egipto celebrado en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat el martes 31 de marzo, que "no representan al conjunto de la sociedad española ni los valores del deporte", como recalca Albares.
Y concluye: "España es un país tolerante y plural, que rechaza el racismo y la violencia".
León XIV convoca una vigilia de oración por la paz en el Vaticano el sábado 11 de abril
El papa León XIV ha convocado una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el próximo sábado 11 de abril, durante su primer mensaje de Pascua, en el que llamó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra.
"¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!", ha pedido el pontífice en el mensaje pronunciado en la Logia central de la basílica de San Pedro, tras anunciar esa vigilia por la paz e invitar a todos a participar en la misma.
El papa ha lamentado que el mundo se está acostumbrando a la violencia: "Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos".
Irán bate el récord de días sin acceso estable a internet desde el extranjero
El portal Netblocks, especializado en el seguimiento del acceso a internet en zonas de conflicto, ha declarado este domingo que Irán ha batido el récord de días sin acceso estable a la red desde el extranjero tras comenzar hoy su día número 37 con una red en absolutos mínimos operativos.
"El apagón de internet en Irán es ahora el bloqueo de internet a nivel nacional más prolongado registrado en cualquier país, superando en gravedad a todos los incidentes comparables, al haber entrado en su trigésimo séptimo día consecutivo tras 864 horas", ha informado NetBlocks en redes sociales.
NetBlocks precisa igualmente que el de Irán es un récord a nivel nacional. El enclave palestino de Gaza ha pasado más tiempo sin acceso a la red desde fuera del territorio, pero de manera intermitente, y otras zonas palestinas, como Cisjordania, sí que han disfrutado de una conexión relativamente estable a pesar de la ofensiva israelí.
El presidente de la CETM denuncia una situación "crítica" por la guerra de Irán y exige "ayudas directas" para el sector
Entrevista en JELO
Carmelo Gónzalez, Presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, ha denunciado en JELO que la situación de la guerra de Irán es "crítica y excepcional". Por eso, ha pedido "ayudas directas" para el sector, para poder hacer frente a los sobrecostes derivados del conflicto.
Según Carmelo, la situación es muy diferente en comparación con la guerra de Ucrania, porque en ese momento pasaron cuatro meses hasta llegar a la situación de precios actual. "En tres semanas ha subido un 50% el precio del gasoil en los precios antes de impuestos -quitando el IVA, etc-", ha lamentado. Algo que las empresas no pueden asumir, por lo que ha demandado al Gobierno "ayudas" para poder seguir prestando servicios.
León XIV llama a la esperanza frente a la guerra y la "idolatría del lucro"
El papa León XIV ha llamado a la esperanza ante la violencia de la guerra "que mata y destruye" y la "idolatría del lucro" que saquea los recursos de la tierra, en una multitudinaria misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano.
En su homilía, el pontífice estadounidense-peruano ha avisado de que "la muerte siempre acecha" y se manifiesta en los "egoísmos partidistas", la opresión de los pobres y la "escasa atención" a los más frágiles.
"La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye", ha asegurado.
Ante miles de fieles en una plaza de San Pedro decorada con flores para celebrar la resurrección de Cristo, León XIV ha denunciado también "el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles".
Hezbolá anuncia un ataque contra un buque de guerra israelí en medio de nuevos ataques israelíes contra Beirut
Las milicias chiíes libanesas de Hezbolá han anunciado que han atacado un buque de guerra israelí a 68 millas náuticas de la costa, en un incidente desmentido por fuentes militares israelíes, dentro de una nueva mañana de enfrentamientos en Líbano durante la ofensiva de Israel para controlar el sur del país.
Hezbolá ha afirmado en un comunicado que el buque de guerra se preparaba para lanzar "agresiones contra territorio libanés". Su ataque fue efectuado con un misil de crucero y aseguró que concluyó con un impacto directo contra el buque en lo que se trataría de la primera operación de estas características desde el comienzo de la nueva fase de hostilidades entre Israel y las milicias del partido chií con la guerra de Irán que empezó el 28 de febrero como telón de fondo.
Es más, la última vez que Hezbolá lanzó este tipo de proyectil fue durante la guerra de julio de 2006, al margen de un discurso del ex secretario general del partido, Hasán Nasralá.
En respuesta, fuentes militares israelíes aseguran a la radio del Ejército que tal ataque no ha tenido lugar y, ya de manera pública, las Fuerzas de Defensa de Israel han emitido avisos a los residentes de siete barrios del sur de Beirut para que escapen de un inminente ataque contra posiciones de Hezbolá.
Irán ataca plantas químicas en EAU, compañías energéticas en Bahréin y plantas desalinizadoras de Kuwait
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait han denunciado que los ataques iraníes de las últimas horas han alcanzado respectivamente una instalación petroquímica, un almacén de la compañía nacional de petróleo bahreiní y plantas desalinizadoras kuwaitíes, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
En Emiratos, restos de varios proyectiles iraníes derribados, según las autoridades, han provocado varios incendios en la planta petroquímica de Borouge. Nuevos ataques han provocado la suspensión provisional de las tareas de extinción.
El incendio de Bahréin ha sido declarado en un almacén perteneciente a la compañía nacional Bapco Energies y ahora mismo se encuentra bajo control, según la agencia nacional de noticias del país.
Finalmente, fuentes oficiales kuwaitíes han confirmado a la cadena panárabe Al Yazira que los ataques iraníes de las últimas horas han alcanzado plantas energéticas y desalinizadoras. También ha sido atacada una instalación de la estatal Kuwaiti Petroleum en el sur del país, donde se encuentran unas oficinas del Ministerio del Petróleo de Kuwait.
Kuwait denuncia ataques iraníes contra edificios gubernamentales e infraestructura energética
Las autoridades de Kuwait han denunciado en la noche de este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, una petrolera y dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, en el marco de las agresiones iraníes contra sus vecinos del Golfo como represalia por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.
"El edificio del Complejo de Ministerios en la ciudad de Kuwait fue atacado la noche del sábado 4 de abril de 2026 por un dron enemigo como resultado de la atroz agresión iraní", ha anunciado el Ministerio de Finanzas kuwatí a través de un comunicado en redes.
Aunque no se han registrado víctimas humanas, sí se han producido daños materiales en el complejo, que alberga las sedes de varios ministerios de Kuwait.
Irán asegura que frustró el intento del rescate del piloto y derribó aeronaves de EE.UU.
Irán ha afirmado que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.
"Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracaso", aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.
Indicó que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos.
Irán responde a las amenazas de Trump
Irán ha advertido que lanzará "ataques devastadores y continuados" contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó este sábado el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.
Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), señaló que si se concreta una agresión "todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos".
Irán ejecuta a otros dos condenados por participar en las protestas de enero
Irán he ejecutado a otros dos hombres condenados por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, en las que supuestamente atacaron una instalación militar para obtener armas de fuego.
"Fueron ahorcados tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia definitiva en el Tribunal Supremo", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Los ejecutados, identificados como Mohammadamin Biglari y Shahin Vahedparast, fueron acusados de atacar la noche del 8 de enero una instalación militar, incendiarla e intentar acceder a un arsenal con el objetivo de sustraer armas.
Según el expediente judicial ambos formaban parte de un grupo que, durante los “disturbios”, trató de infiltrarse en instalaciones sensibles como comisarías y bases de la milicia ideológica Basij.
Irán advierte a la ONU sobre los riesgos de radiación por ataques a centrales nucleares
El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió este sábado al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivadas de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al representante de Baréin ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Alrowaiei, Iravani retomó una misiva del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional.
En el mismo comunicado, Iravani declaró a la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos constituyen «un crimen de guerra» y «un claro acto de terrorismo de Estado», según información citada por The New York Times.
Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión en Israel
Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión, en el centro de Israel, en el marco del conflicto regional desatado por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.
"Hemos atacado el aeropuerto Ben Gurión, en el área de Tel Aviv, además de objetivos militares vitales en el sur de Israel", han confirmado los hutíes a través de la cadena televisiva yemení Al Masirah, vinculada a los rebeldes.
Horas antes, el Ejército israelí había anunciado que sus sistemas de defensa antiaérea estaban trabajando para interceptar un misil lanzado contra territorio israelí desde Yemen.
Trump confirma el rescate con vida del tripulante desaparecido del caza derribado por Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el Ejército norteamericano ha rescatado al tripulante del caza F15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del soldado.
"Sufrió algunas lesiones, pero estará bien", ha informado Trump en un comunicado en redes, en el que ha avanzado algunos detalles de una de las "operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia" de Estados Unidos.
El tripulante del caza, "un coronel muy respetado", según el mandatario, está ahora "sano y salvo", después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas "en las traicioneras montañas de Irán". El magnate estadounidense ha aclarado que el soldado "nunca estuvo realmente solo", ya que el Ejército ha monitoreado su posición durante todo ese tiempo.
"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo", ha asegurado, para subrayar a continuación que "jamás" abandonarán a un soldado norteamericano.
Asimismo, Trump ha indicado que esta operación se suma al rescate exitoso del otro piloto que viajaba junto al coronel en la aeronave el mismo viernes, que Estados Unidos no había confirmado hasta ahora para no poner en riesgo la segunda operación de rescate.
"Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", ha asegurado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de las "más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia".
Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones "sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido" demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán "abrumadores".
India retoma la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019 a causa de la guerra en Oriente Medio
El Gobierno de la India confirmó este sábado que sus refinerías han retomado la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019, rompiendo así con años de interrupción por la presión de Estados Unidos, debido a las fallas en el suministro global derivadas del conflicto en Oriente Medio.
"En medio de las interrupciones de suministro en Oriente Medio, las refinerías indias han asegurado sus necesidades de crudo, incluido el procedente de Irán", ha afirmado este sábado el Ministerio de Petróleo y Gas Natural.
Según indican, la India importa petróleo de más de 40 países y las empresas cuentan con plena flexibilidad para abastecerse de diferentes fuentes y geografías basándose en consideraciones comerciales.
El mes pasado, Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones sobre el petróleo y los productos refinados iraníes para aliviar la escasez de suministro.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), uno de los suministros más afectados en el país por la crisis energética derivada de la guerra, el comunicado informó de la compra de 44.000 toneladas métricas de origen iraní a bordo de un buque que atracó el miércoles en el puerto occidental de Mangalore, donde actualmente se está descargando el combustible.
Policías y manifestantes se enfrentan en una nueva jornada de protestas contra la guerra en Israel
Agentes de la Policía israelí se han enfrentado este sábado con manifestantes contrarios a la guerra concentrados en Tel Aviv en un sábado más de movilización contra la ofensiva militar israelí.
Los manifestantes se han concentrado en la plaza Habima de Tel Aviv tras la decisión del Tribunal Supremo israelí de autorizar la manifestación para garantizar el derecho de disenso a pesar de la situación de guerra, informan medios israelíes.
El Supremo ha vetado la disolución por la Policía de manifestaciones de menos de 600 personas en Tel Avivi y de menos de 150 en las convocatorias de Jerusalén, Haifa y Kefar Saba.
Sin embargo, la Policía ha informado de que la concentración de la plaza Habima de Tel Aviv había superado las 600 personas y por tanto la ha declarado ilegal. Así, el comandante del contingente policial ha ordenado disolver y abandonar la plaza y poco después los agentes han comenzado a cargar violentamente.
Los policías han arrastrado a varios manifestantes, hay constancia de detenciones y de la presencia de agentes a caballo, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
Irán advierte del riesgo de liberación radiológica tras los ataques cerca de la central de Bushehr
Así lo ha informado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araqchi, a través de una carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cuatro de los soldados de Estados Unidos heridos en Irán han sido identificados como mexicanos
Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos por el Pentágono.
Los cuatro soldados pertenecen al Ejército de los Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos de un total de 365. Otros 63 forman parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea. De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.
Las cifras han sido detalladas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que clasifica a otros tres soldados como hispanos.
El desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.
El precio de la gasolina en Estados Unidos se mantiene al alza con niveles no vistos desde 2022
El precio medio de la gasolina en Estados Unidos mantuvo este sábado su tendencia alcista hasta situarse en los 4,10 dólares por galón (3,78 litros), un nivel no alcanzado desde 2022.
La guerra ha disparado el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otra buena parte de gas natural.
El mandatario estadounidense ha recordado este sábado a Irán que le quedan 48 horas del ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que desbloquee el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, desatará "un infierno" atacando sus centrales energéticas. "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!".
Israel ataca más de 340 objetivos en menos de 48 horas
El Ejército israelí continuó este sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y asegura haber bombardeado "más de 140 objetivos" en el primer país y más de 200 en la república islámica solo durante el viernes y el sábado.
Sobre los objetivos en Irán, el Ejército habla de ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba "una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos", así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.
En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un "centro de entrenamiento" de Hezbolá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur.
Muere un cuarto voluntario de la Media Luna Roja iraní tras un ataque aéreo
El voluntario de la Media Luna Roja iraní Abolfazl Dahanavi, de 20 años, ha muerto este sábado en un ataque aéreo en la zona de Mobarekeh, en la provincia de Isfahán (centro), mientras llevaba a cabo actividades humanitarias.
Según ha informado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Danavi es el cuarto voluntario muerto en acto de servicio desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.
"Esto es injustificable", indicó FICR, recordando que Danavi había prestado labores de voluntariado con la Media Luna Roja desde los 16 años.
Irán afirma que Irak está exento de cualquier restricción en el estrecho de Ormuz, según medios iraníes
El comando militar conjunto iraní Khatam al-Anbiya ha afirmado que Irak estaría exento de cualquier restricción al tránsito por el estrecho de Ormuz, según han detallado medios iraníes el sábado, lo que indica un trato preferencial para Bagdad mientras Teherán refuerza el control sobre la estratégica vía marítima.
Una gran multitud condena en Bagdad la guerra contra Irán
Una gran multitud de personas se ha concentrado este sábado en Bagdad para condenar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según ha detallado la agencia oficial de noticias iraquí INA.
Estas manifestaciones fueron convocadas el pasado lunes por el importante clérigo chií Muqtada al Sadr, que cuenta con el apoyo de millones de seguidores en todo Irak. Él llamó a los iraquíes de todas las sectas y afiliaciones a que salieran a las calles en unas protestas a nivel nacional para denunciar lo que describió como "agresión estadounidense-israelí" y exigir la paz en la región.
Al Sadr subrayó que estas manifestaciones deberían ser pacíficas y bien organizadas, al tiempo que pidió consignas unificadas e insistió en que solo se izara la bandera iraquí.
Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán, Irak se ha visto directamente afectado por la guerra, pese a no ser parte formal del conflicto.
Meloni exige asegurar la navegación por el estrecho de Ormuz
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha finalizado este sábado su gira por el golfo Pérsico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde ha reclamado que se asegure la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz como paso necesario para el fin de las hostilidades en la región.
La mandataria se ha reunido con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la última etapa de un viaje de tan solo dos días que la llevó también a Arabia Saudí y Catar, según ha informado en un comunicado la oficina de prensa del Ejecutivo italiano.
El encuentro se centró en las perspectivas del conflicto en la región y en las "condiciones necesarias para el cese de las hostilidades", empezando por "la necesidad de asegurar la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz".
Meloni también ha aprovechado la cita para trasladar su "profunda gratitud" por la ayuda de las autoridades emiratíes en la repatriación de miles de ciudadanos italianos y turistas atrapados en la zona tras el estallido del conflicto.
Turquía advierte de que la guerra de Irán ha llevado a la región a "un punto muerto geoestratégico"
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido este sábado de que la guerra de Irán ha llevado a la región a "un punto muerto geoestratégico".
"El presidente Erdogan ha afirmado que el proceso que comenzó con la intervención contra Irán ha llevado a un punto muerto geoestratégico y que la comunidad internacional debería intensificar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra", ha informado la Presidencia turca en un comunicado.
El mandatario ha hecho estas declaraciones durante una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha abordado otras "cuestiones regionales y mundiales, así como asuntos relacionados con la OTAN".
El ICE asume la custodia de dos familiares del líder militar iraní Soleimani, muerto en 2020 a causa de un ataque estadounidense en Irak
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el arresto de la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qasem Soleimani, en su día arquitecto de la política militar exterior de Irán, muerto en un ataque estadounidense sobre Bagdad en 2020.
En un comunicado publicado este sábado, el Departamento de Estado de EEUU precisa que los arrestos de Hamidé Soleimani Afshar y de su hija han ocurrido esta pasada noche tras la revocación de sus permisos de residencia permanente en el país por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.
Ambas están ahora bajo custodia de la fuerza antimigración del presidente Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin que el Departamento de Estado haya dado más detalles sobre su paradero.
El Departamento de Estado acusa a Hamidé Soleimani Afshar de ejercer como "una partidaria declarada del régimen terrorista y totalitario de Irán" que, durante su estancia en Estados Unidos, "ha difundido propaganda del régimen, celebrado ataques contra militares estadounidenses en Oriente Próximo y denunciado a América como 'el gran Satán'" mientras "disfrutaba de un pudiente estilo de vida en Los Ángeles", donde residía.
La ofensiva israelí en Líbano durante la guerra de Irán ha matado ya a más de 1.400 personas
El Gobierno de Líbano estima que más de 1.400 personas han muerto y casi 4.300 han resultado heridas a consecuencia de los ataques efectuados por Israel desde el comienzo de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero.
El último balance del Ministerio de Salud libanés cifra los fallecidos en 1.422 y los heridos en 4.294. De ellos, 126 niños han muerto y otros 441 han resultado heridos en los ataques israelíes.
A lo largo de este sábado, el Ejército de Israel ha confirmado ataques en el sur de Líbano y en la capital, Beirut, contra estructuras de las milicias chiíes de Hezbolá y de la Yihad Islámica Palestina, "utilizadas por los altos mandos de la organización para mantener contacto con Hezbolá y coordinar operaciones terroristas contra el Estado de Israel".
La agencia oficial libanesa NNA ha confirmado por su parte que el Ejército israelí ha proseguido con su operación para invadir el sur de Líbano al bombardear los puentes que atraviesan la delimitación geográfica por excelencia de la región, el río Litani. La última estructura destruida ha sido el puente que une las localidades de Sahmar con Mashghara, que ha quedado completamente reducido a escombros.
Ankara sigue negociando el paso de nueve buques por el estrecho de Ormuz
Las autoridades turcas siguen haciendo esfuerzos diplomáticos para conseguir que nueve buques puedan pasar por el estrecho de Ormuz, según ha señalado este sábado el ministro de Transportes turco, Abdülkadir Uraloglu.
"No hay buques de bandera turca en el estrecho de Ormuz. Pero al inicio de la guerra había allí 15 buques de propiedad turca (...) De estos 15, dos han salido. Quedan 13. De estos, cuatro no piden salir: dos son navíos de producción de energía y dos se dedican al comercio local. Respecto a los otros nueve, trabajamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores", ha detallado.
Trump amenaza a Irán con desatar "el infierno" si no hay acuerdo en 48 horas: "El tiempo se acaba"
El presidente de Estados Unidos ha avisado este sábado a las autoridades iraníes de que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabran por completo el estrecho de Ormuz o bien pacten un acuerdo para poner fin a la guerra.
"¿Recordáis cuando di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", ha asegurado a través de Truth Social.
La amenaza de Donald Trump tiene lugar después de que Irán haya descartado llegar a un acuerdo para establecer un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.
Impactan varios fragmentos de un misil de racimo en ciudades israelíes
Fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron este sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah. Por fortuna, el ataque no ha causado heridos, pero sí ha dejado algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según han afirmado los bomberos y los servicios de emergencias.
Este último ataque, según ha confirmado un portavoz del Ejército israelí a la agencia EFE, fue lanzado con un misil de racimo. Este tipo de munición dispersa decenas de bombas menores de forma simultánea haciendo mucho más difícil su intercepción.
Austria pide a Teherán la reapertura de Ormuz y urge a una desescalada: "Se necesitan medidas para reducir la tensión"
La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, ha hablado este sábado con su homólogo iraní, Abás Araqchí. Una conversación telefónica en la que ha exigido la necesidad de detener los ataques de Teherán a países vecinos y reabrir al tráfico el estrecho de Ormuz.
"Hablamos sobre la situación en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio. Se necesitan urgentemente soluciones diplomáticas y medidas para reducir la tensión", ha dicho la ministra en sus redes sociales. "Hice hincapié en la necesidad de detener los ataques contra los Estados vecinos y restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, en particular en lo que respecta al impacto humanitario en la seguridad alimentaria mundial, centrándome en los fertilizantes y otros productos básicos esenciales".
Irán denuncia ataques a más de 30 universidades y varios centros de educación desde el inicio de la guerra
Irán denuncia que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacados directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.
"Hasta el momento, más de 30 universidades del país han sido objeto de ataques directos", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación el ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hosein Simaei Sarraf, en la Universidad Shahid Beheshti, en el norte de Teherán, donde uno de sus edificios resultó destruido por un bombardeo el viernes por la tarde.
El ministro ha reprochado que los ataques de Estados Unidos e Israel vayan dirigidos contra instalaciones civiles e infraestructuras clave para la educación y la investigación, y señaló que han causado la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores. Asegura que, según el derecho internacional, este tipo de acciones constituyen no solo una violación de las normas internacionales, sino también un crimen contra la humanidad.
Irán autoriza el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales por Ormuz con destino a puertos iraníes
Irán ha autorizado el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas, en medio del conflicto en la región.
"El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas", ha anundiado el Ministerio de Agricultura iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Según el medio, la decisión se adopta tras la aprobación del Gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas, y contempla especialmente el paso de buques cargados con bienes esenciales, incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado.
El Ministerio ha indicado que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el estrecho de Ormuz, el cual ha estado prácticamente bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.
La capital iraní retoma una normalidad parcial tras Noruz y en medio de la guerra
Teherán ha comenzado a recuperar una normalidad parcial tras el final de las dos semanas de vacaciones por el año nuevo persa (Noruz), en un contexto marcado por 36 días de guerra que, a día de hoy, continúa sin señales de tregua.
Poco a poco, el ritmo de la capital iraní vuelve a hacerse visible. El tráfico, tradicional barómetro de la vida diaria en la ciudad, ha regresado, con avenidas nuevamente congestionadas, especialmente en el centro y sur de Teherán, después de que muchos habitantes de lo abandonaran con el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, en busca de un lugar más seguro.
Asimismo, los comercios que habían cerrado por el conflicto o las dos semanas de vacaciones de Noruz han levantado sus persianas casi en su totalidad, mientras solo un 30 % de las sucursales bancarias están operativas, y las oficinas públicas y empresas estatales funcionan únicamente con el 20 % de su personal.
Irán asegura que nunca se ha negado a negociar la paz en Pakistán y solo busca un fin "definitivo" a la guerra
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado que su país nunca ha rechazado posibles de conversaciones de paz con Estados Unidos en suelo paquistaní y que toda información sobre una negativa de su país no es más que una adulteración de la realidad difundida por los medios estadounidenses.
Medios iraníes dejaban entrever el viernes que estas conversaciones iban a tratar sobre un posible alto el fuego de 48 horas mientras el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, denunciaba una serie de "demandas irracionales" por la parte norteamericana.
Sin embargo, Araqchi se ha negado a hablar de un rechazo explícito por parte de su país. "La postura de Irán está siendo tergiversada por los medios estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad", ha indicado el ministro de Exteriores.
Irak cierra el paso fronterizo con Irán por un ataque contra terminal que causa un muerto
Las autoridades iraquíes han anunciado el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí, informaron fuentes oficiales.
El jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos, Omar al Waeli, indicó a la agencia oficial de noticias iraquí INA que sobre las 10.00 hora local (7.00 GMT) de esta mañana, el cruce de Shalamcheh con Irán fue objetivo de un ataque contra la terminal de pasajeros, lo que causó la muerte de un viajero iraquí y otras cinco personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a un hospital en Irán.
Esta acción, la cual no identificó el origen ni la forma, ha paralizado también el comercio en el cruce.
Misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv y su periferia
Los servicios de Emergencia israelíes han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles iraníes en la periferia de Tel Aviv, concretamente en las localidades de Bnei Brak y Ramat Gan, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
El servicio de Emergencias israelí, el Magen David Adom, ha indicado que las primeras observaciones coinciden con el uso de munición de racimo, condenada por el derecho Internacional por su alcance indiscriminado y de uso común en el conflicto en Oriente Próximo, también por parte israelí durante la guerra de Gaza, según organismos internacionales.
La misma munición ha sido empleada en otros bombardeos ocurridos en las últimas horas en la localidad de Petah Tikva y la propia ciudad de Tel Aviv, donde han sido atendidas cuatro personas por inhalación de humo aunque no han necesitado de hospitalización, recoge el informe de Emergencias publicado por el diario 'Times of Israel'.
Un ataque en Dubái afecta al edificio de la empresa Oracle, que estaba amenazada por Irán
Las autoridades de Dubái confirmaron que han respondido a un "incidente menor" que ha afectado a la fachada del edificio de Oracle en la ciudad económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), pocos días después de que Irán amenazase con atacar un número de tecnológicas estadounidenses.
"Las autoridades confirmaron que respondieron a un incidente menor provocado por la caída de metralla de una intercepción aérea sobre la fachada del edificio Oracle" en el distrito de Dubai Internet City, afirmó la oficina de medios de Dubái en su cuenta oficial de X, y añadió que no se han reportado heridos.
La oficina no ofreció más detalles sobre los daños sufridos en el edificio, al tiempo que está prohibido por la ley de ciberdelitos en EAU fotografiar impactos de ataques iraníes, salvo que sean publicados por los canales oficiales. La fuente no indicó ni el origen ni la forma de esta acción.
Trump niega que el derribo de un caza vaya a afectar las negociaciones con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán.
"No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.
El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.
Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.
Pakistán recula y reduce el precio de la gasolina ante las críticas por la reciente subida
Pakistán ha reducido desde este sábado los precios de la gasolina en medio de fuertes críticas en las redes sociales, un día después de que el gobierno anunciara un aumento masivo de los precios de los combustibles en vista de la crisis mundial del petróleo desencadenada por la guerra en Irán.
El jueves, el precio de la gasolina se incrementó en aproximadamente un 43 %, hasta alcanzar las 458,40 rupias (1,65 dólares) por litro, mientras que el del diésel se elevó alrededor de un 55 %, llegando a las 520,35 rupias (1,87 dólares).
Sin embargo, a última hora del viernes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reculó tras las críticas de la población en redes sociales y anunció en un discurso televisado que "el precio de la gasolina, que es de 458 rupias, se reducirá a 378 rupias (1,36 dólares) por litro"
Irán denuncia nuevos ataques de EEUU e Israel a la central nuclear de Bushehr y al área petroquímica de Juzestán
Las autoridades iraníes han denunciado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas confirmadas en este caso.
El ataque a Busehr ha tenido lugar en torno a las 08.30 de esta mañana, hora local (las 06.30 en España peninsular y Baleares), cuando un proyectil impactó "cerca" de una valla de seguridad.
"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim.
España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas
El objetivo es reducir el impacto que está causando la subida el petróleo como consecuencia de la guerra de Irán, según explican en una carta dirigida al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra. La firman el vicepresidente y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, y sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal.
España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas
Irán reivindica el derribo de dos aviones de combate estadounidenses en el estrecho de Ormuz
Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F35 del país norteamericano.
"Hace una hora, un avión A10 del enemigo agresor sionista estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país", ha señalado el Ejército en un comunicado difundido a través de la cadena de televisión estatal IRIB.
"Atacamos un avión enemigo al sur de la isla de Qeshm y se hundió en las aguas del golfo Pérsico", ha agregado el cuerpo militar, sin dar más detalles.
Irán asegura nada volverá a ser "como antes" en el estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han asegurado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.
En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".
Israel afirma haber atacado bases, defensas aéreas y almacenes de misiles en Teherán
El Ejército israelí informó este sábado de que su fuerza aérea atacó durante la pasada noche emplazamientos de defensa aérea, una base de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y almacenes de misiles balísticos en Teherán.
Según un comunicado difundido por el Ejército israelí, sus bombardeos alcanzaron una base de la Guardia Revolucionaria donde, afirman los militares, se almacenaban "misiles destinados a atacar aeronaves".
Asimismo, la nota sostiene que uno de los objetivos fue una instalación militar iraní encargada de proteger centros de investigación y desarrollo de armamento.
Irán anuncia el derribo de un dron MQ-1 Predator sobre Isfahán con un "nuevo sistema de defensa avanzada"
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que ha empleado "un nuevo sistema de defensa avanzada" para destruir un avión no tripulado MQ-1 Predator de fabricación estadouindense y eleva ya a 160 los drones norteamericanos e israelíes que ha destruido desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, ahora en el comienzo de una nueva etapa con el inicio, aseguran los iraníes, de operaciones "de emboscada" contra cazas "de quinta generación y drones avanzados" de ambos países.
"El dron de las fuerzas terroristas sionistas-estadounidenses" fue derribado sobre el espacio aéreo de la provincia de Isfahán mediante "el nuevo sistema de defensa avanzada del CGRI, bajo el control de la red integrada de defensa aérea del país".
El comandante del Mando General Conjunto de la Defensa Aérea de Irán, el general Alireza Elhami, ha asegurado que "más de 160 drones MQ-9, Hermes, Lucas y de otros tipos del enemigo estadounidense-sionista, así como decenas de misiles de crucero" han sido derribados por los sistemas iraníes y ha aprovechado para anunciar el comienzo de una operación de emboscadas contra los "cazas de quinta generación y drones enemigos avanzados", en referencia a los dos F-35 norteamericanos que, asegura Irán, han sido destruidos en las últimas 48 horas.
El Ejército israelí bombardea posiciones de Hezbolá en Beirut
El Ejército israelí ha lanzado una serie de bombardeos contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano, tras el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel desde territorio libanés, donde las operaciones militares israelíes dejan ya más de 1.300 muertos.
"Las Fuerzas Armadas han comenzado a atacar infraestructura de Hezbolá en Beirut", ha informado el Ejército en redes en la madrugada de este sábado, después de registrarse varios ataques contra el norte de Israel, que ha atribuido a Hezbolá.
Israel lanzó hace un mes una ofensiva contra Líbano en el marco del conflicto regional desencadenado por sus ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Según el último balance de víctimas proporcionado por las autoridades libanesas, son ya 1.318 los muertos en estos ataques.
Irán asegura haber rechazado una propuesta de EEUU para un alto el fuego de dos días
Irán asegura haber rechazado una propuesta para un alto el fuego de dos días que le ha presentado Estados Unidos, en un marco de incertidumbre ante las supuestas conversaciones entre los dos países para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada contra la República Islámica a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.
"Estados Unidos ha propuesto un alto el fuego de 48 horas a través de un país amigo", ha señalado una fuente anónima a la agencia iraní de noticias Fars, que ha añadido que la negativa a la oferta por parte de Irán no ha llegado por escrito, sino con "la continuación de fuertes ataques".
Esta información llega tras el intercambio de informaciones contradictorias entre las autoridades de Teherán y Washington sobre la existencia de conversaciones para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.
La guerra de Irán ha dejado 13 militares de EE.UU. muertos y 365 heridos, según el Pentágono
El Pentágono reveló este viernes detalles de la operación Furia Épica contra Irán que se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos en un conflicto desatado el pasado 28 de febrero.
Las cifras han sido desglosadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) que explicó que del total de 365 efectivos heridos en combate, 247 pertenecen al Ejército de EE.UU.
Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.
De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.
Las autoridades iraníes ejecutan a dos hombres acusados de vínculos con la oposición
Las autoridades iraníes han ejecutado este sábado en Teherán a dos opositores, acusados de llevar a cabo encargos para los "enemigos" del país, después de que la Corte Suprema de la República Islámica haya ratificado la condena a muerte.
Según la información recogida por la agencia de noticias semioficial Tasnim, estas dos personas pertenecían a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), un grupo opositor al actual Gobierno iraní.
Las autoridades iraníes han identificado a los condenados como Abolhasan Montazer y Vahid Bani Amerian, acusados de perpetrar "varios actos y explosiones terroristas" en Teherán, la capital iraní. De acuerdo a la investigación judicial, las autoridades habrían encontrado artículos relacionados con estas operaciones en las casas vinculadas a la organización.
Día 36 de la guerra en Irán con el alto en fuego "en punto muerto"
Un soldado estadounidense desaparecido en Irán y alto el fuego "en punto muerto", así empieza el día 36 de la guerra en Irán.
Un soldado estadounidense permanece desaparecido presumiblemente en territorio iraní tras el derribo de un caza, en un incidente que según el presidente de EE.UU., Donald Trump, no afectará a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Por otro lado, según informaron los mediadores a The Wall Street Journal, los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Washington y Teherán se encuentran en un "punto muerto".