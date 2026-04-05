Última hora de la guerra en Irán: el alto el fuego "en punto muerto" tras el derribo de un caza F15 de EEUU

Trump confirma el rescate con vida del tripulante desaparecido del caza derribado por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el Ejército norteamericano ha rescatado al tripulante del caza F15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del soldado.

"Sufrió algunas lesiones, pero estará bien", ha informado Trump en un comunicado en redes, en el que ha avanzado algunos detalles de una de las "operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia" de Estados Unidos.

El tripulante del caza, "un coronel muy respetado", según el mandatario, está ahora "sano y salvo", después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas "en las traicioneras montañas de Irán". El magnate estadounidense ha aclarado que el soldado "nunca estuvo realmente solo", ya que el Ejército ha monitoreado su posición durante todo ese tiempo.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo", ha asegurado, para subrayar a continuación que "jamás" abandonarán a un soldado norteamericano.

Asimismo, Trump ha indicado que esta operación se suma al rescate exitoso del otro piloto que viajaba junto al coronel en la aeronave el mismo viernes, que Estados Unidos no había confirmado hasta ahora para no poner en riesgo la segunda operación de rescate.

"Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", ha asegurado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de las "más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia".

Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones "sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido" demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán "abrumadores".