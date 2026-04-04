España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas

Los gobiernos de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un nuevo impuesto a las compañías energéticas por las ganancias extraordinarias que están obteniendo como consecuencia de la guerra.

Su propósito es responder al aumento de los precios del petróleo por el conflicto de Oriente Medio, que está suponiendo "una carga significativa para la economía europea y sus ciudadanos" y que habría que garantizar que "se distribuye de forma justa", según señalan en una carta fechada este viernes, 3 de abril.

La misiva está dirigida al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, y la firman el vicepresidente y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, y sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal.

Los cinco países recuerdan que en la reunión del Eurogrupo del pasado 27 de marzo, plantearon medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, y se remiten para hacerlas ahora realidad a un instrumento comparable que ya se introdujo en la UE en 2022 para detener la inflación energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

"Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general", dice la misiva.

A juicio de los cinco países, esta medida permitiría "financiar ayudas temporales, especialmente para los consumidores", y "frenar la creciente inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos". "Nos complace que la Comisión haya prometido revisar rápidamente el asunto. En este contexto, vale la pena considerar la cuestión de si los beneficios extranjeros de las compañías petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica que en el caso de la contribución solidaria de 2022 y cómo hacerlo", concluye el escrito, difundido este sábado por el vicepresidente Cuerpo en sus redes sociales.

El vicepresidente añade que lo que piden a Bruselas es que "se explore un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con las ganancias extraordinarias derivadas de la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes".