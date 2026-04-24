El comentado vídeo en el que Trump parece quedarse dormido en medio del Despacho Oval

No hay día en el que Donald Trump no se encuentre en el ojo del huracán. Pero en esta ocasión, la causa no han sido sus declaraciones polémicas. A sus casi 80 años, parece haberse quedado dormido delante de las cámaras, y lo sorprendente es que esto no es la primera vez que ocurre.

En el vídeo publicado por varios medios y que circula por redes sociales, se puede observar cómo los ojos de Trump se cerraban poco a poco, visiblemente cansados, ​​hacia la mitad de su anuncio televisado del acuerdo con la farmacéutica Regeneron.

Incluso parece que acaban cerrándose por completo y abriéndose varias veces mientras los miembros del gabinete y los ejecutivos farmacéuticos permanecían detrás de él en el Despacho Oval.

La última vez que Trump se quedó dormido en público fue el mes pasado durante una reunión de gabinete, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hablaba de la cobertura mediática de la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano. De hecho, unos días antes pareció quedarse dormido en otra rueda de prensa.

Viral en cuestión de horas

El vídeo se ha viralizado rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios han comentado la escena con ironía. Algunos recordaron episodios anteriores en los que Trump había cuestionado la capacidad de atención de otros líderes políticos, con Joe Biden como foco de esas críticas del pasado.

Desde el entorno del presidente no se ha emitido, por el momento, una explicación oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, en ocasiones previas, el propio Trump ha defendido que, aunque pueda parecer que tiene los ojos cerrados, "está escuchando todo lo que se dice", restando importancia a este tipo de imágenes.