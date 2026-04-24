Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "A Trump se le empantana la guerra en Irán"

Actualidad política y judicial

La declaración de Rajoy en el caso Kitchen, la presión internacional sobre Irán y la polémica por un juez en Madrid marcan la jornada informativa. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Rajoy y Cospedal en el juicio de la Kitchen

Lo primero es la declaración de Mariano Rajoy en el juicio a la kitchen. Declaración que duró menos de lo previsto. 36 minutos. En parte porque la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho preguntas. En parte porque el expresidente del gobierno ha respondido todo lo que ha podido con monosílabos. No le informaron de la caja B. El PP no intentó destruir pruebas de su existencia. Bárcenas no le dio nada y, por tanto, no destruyó nada en la trituradora. Es más, cree que si el ex tesorero hubiera tenido algún audio hace tiempo que lo habría hecho público. Y así, entre los noes y los absolutamente falso se pasó la testifical de Rajoy.

Excepto en lo único novedoso que aportó su declaración. Por primera vez ha respaldado sin género dudas la operación policial. Es decir, para Rajoy no fue espionaje sino una investigación completamente legal.

Ha contado Rajoy que su ministro del interior Fernández Díaz no trató con él nunca la evolución de las investigaciones judiciales sobre Gürtel o la caja B. Menos aún con el secretario de estado Francisco Martínez porque ha contado que él con quien hablaba principalmente era con los ministros.

Después del número uno del partido le llegó el turno a la número dos. Ha explicado María Dolores de Cospedal que estaba segura de que Bárcenas no tenía información comprometedora para el partido. Y que nunca tuvo noticia de que nadie le había seguido a pesar de sus encuentros, ocho o nueve, con Villarejo. Lo que ha contado ella es que al ex comisario le preguntada porque pensaba que era el partido el que estaba siendo espiado. Pero que ella sólo le preguntaba y nunca le ordenó investigar nada.

Como Rajoy, incluso más, ella también defiende la honorabilidad de Fernández Díaz. Una persona recta e íntegra, dice, que ha sufrido mucho. Nunca hablaron, dice, de ningún seguimiento a Bárcenas. No ha podido evitar de nuevo dejar patente su mala relación con el ex gerente. Y se agarra a ella para decir que una vez despedido no quiso saber nada más de él.

Trump, Irán y el bloqueo de Ormuz

Vuelve por sus fueros Donald Trump que ya no sabe cómo hacer que Irán se siente a la mesa de negociación. Dice Trump que no tiene prisa, pero ni con las sucesivas prorrogas de altos el fuego ni con las amenazas continuadas logra hacer mella en el régimen iraní. La última, hundir cualquier barco que ponga minas en Ormuz. Lo que choca con su afirmación repetida de que a Irán no le queda Armada. Afirma Trump que los iraníes les contactaron ofreciéndose a reabrir el Estrecho pero que él se negó porque quiere cortar sus ingresos del petróleo hasta que se firme un acuerdo.

Vuelve a excusar su fracaso el presidente estadounidense en que no está claro quién manda en Irán. Con Jamenei II fuera de juego los sectores duros y moderados pugnan, según EEUU, por hacerse con el control. Y a todo esto el gobierno de Netanyahu vuelve a presionar para que le permitan volver a atacar Irán y destruir las principales instalaciones energéticas del país para, como ya amenazó Trump, devolver al país a la Edad de Piedra.

Polémica judicial en Madrid

Y lo del juez David Maman Benchimol. Titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº8 de Madrid del que ahora se ha hecho pública una conferencia que dio el 18 de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid sobre el procedimiento penal en la que dijo entre otras cosas, que es lógico que las mujeres denuncien a sus parejas o ex parejas por las ventajas que tienen.

O criticando que las mujeres no acepten la custodia compartida cuando en su opinión es peor para ellas con la intención de ir retrasando el dictamen del juez e ir lavando el coco a los hijos.

El Ministerio de Igualdad ya ha pedido al CGPJ que le abra expediente e investigue estas declaraciones por considerarlas incompatibles con la imparcialidad judicial. Benchimol es el juez encargado de la denuncia que presentó una subordinada con el ex DAO José Ángel González. Y por tanto el que rechazó la petición de la denunciante de prohibirle comunicarse con ella.