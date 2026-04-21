Última hora de la guerra en Irán, en directo: incertidumbre sobre la participación de Teherán en el diálogo mientras el alto el fuego con EEUU encara sus últimas horas

Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante falta de mayoría para suspender Acuerdo de Asociación

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado que antes de la suspensión total del Acuerdo de Asociación Israel, que requiere la unanimidad de los Veintisiete, la Unión Europea "debería" optar por medidas restrictivas que puedan aprobarse solamente con una mayoría cualificada, como las comerciales.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas antes de copresidir con Noruega una reunión del Comité de Enlace Ad Hoc (AHLC) sobre Palestina, al ser preguntada por las peticiones de países como España, Eslovenia o Irlanda, que han reclamado a la UE la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.