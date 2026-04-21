Última hora de la guerra en Irán, en directo: incertidumbre sobre la participación de Teherán en el diálogo mientras el alto el fuego con EEUU encara sus últimas horas
Estados Unidos se muestra optimista respecto al acuerdo con Irán, pero las conversaciones siguen siendo inciertas a medida que se acerca el fin del alto el fuego.
El vídeo que muestra el asalto del ejército de EEUU al buque iraní cerca del estrecho de Ormuz
En directoActualizado a las
Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante falta de mayoría para suspender Acuerdo de Asociación
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado que antes de la suspensión total del Acuerdo de Asociación Israel, que requiere la unanimidad de los Veintisiete, la Unión Europea "debería" optar por medidas restrictivas que puedan aprobarse solamente con una mayoría cualificada, como las comerciales.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas antes de copresidir con Noruega una reunión del Comité de Enlace Ad Hoc (AHLC) sobre Palestina, al ser preguntada por las peticiones de países como España, Eslovenia o Irlanda, que han reclamado a la UE la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.
España pedirá a la UE una "señal fuerte" contra Israel para no perder su credibilidad
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, solicitará este martes a sus homólogos de la Unión Europea (UE) una "señal fuerte" contra Israel, si es posible la suspensión total del acuerdo de asociación con ese país, pero está abierta a otras medidas porque la UE corre el riesgo de "perder su credibilidad" si no actúa.
El Ejército israelí investiga si un soldado destruyó a martillazos un Cristo en el Líbano y Netanyahu lo condena
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado sentirse "atónito" y "entristecido" por la imagen que ha circulado por redes sociales en la que se ve a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Líbano golpeando con un mazo la cara de una figura de Jesucristo.
El Ejército israelí investiga si un soldado destruyó a martillazos un Cristo en el Líbano y Netanyahu lo condena
Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o, ha amenazado, Teherán "se enfrentará a problemas nunca antes vistos", a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.
La tregua de dos semanas en la guerra está a punto de expirar
La tregua de dos semanas en la guerra está a punto de expirar en unos días y, a pesar de que Irán descartó anteriormente una segunda ronda de negociaciones esta semana, una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones dijo a Reuters que había impulso para que las conversaciones se reanudaran el miércoles.
"Las cosas avanzan y las conversaciones van por buen camino para mañana", ha asegurado la fuente, añadiendo que el presidente de EEUU, podría asistir en persona, o virtualmente, si se llegara a firmar un acuerdo.
Netanyahu reitera que "la campaña no ha terminado" y asegura que Israel "alejó una amenaza existencial"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este martes que "la campaña no ha terminado" tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán y ha asegurado que las acciones militares israelíes han "alejado una amenaza existencial" después de los ataques del 7 de octubre de 2023.
"La campaña aún no ha terminado, pero ya hemos alejado una amenaza existencial. Hemos liberado a todos nuestros rehenes, asestado un duro golpe a nuestros enemigos y hemos hecho de Israel una nación más fuerte que nunca", ha dicho durante un discurso con motivo del Día de Recuerdo a los Caídos en las Guerras de Israel, según un comunicado publicado por su oficina.