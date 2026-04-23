Italia rechaza la última ocurrencia de Donald Trump de cara al Mundial 2026: "No es posible"

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, ha rechazado de manera tajante la propuesta para una "repesca" de la selección italiana de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos. El entorno de Donald Trump habría propuesto que los italianos fuesen los elegidos para sustituir a Irán debido a las tensiones producidas en Oriente Medio.

Italia perdió su repesca en penaltis ante Bosnia

El pasado 31 de marzo, la selección "azzurra" cayó derrotada en penaltis ante Bosnia en el partido de repesca para optar a una de las últimas plazas clasificatorias al Mundial 2026. Una derrota histórica que prolonga aún más la mala racha de los italianos, que de esta manera se vuelven a quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva.

"No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo"

Según indica el diario Financial Times, Paolo Zampolli, un enviado de Donald Trump, habría sido el encargado de presentar esta solicitud para que Italia reemplace a Irán en la próxima cita mundialista. Abodi, por su parte, considera que "primero, no es posible y segundo, no es apropiado. Hay que clasificarse en el campo".

Más allá de las razones éticas, bajo el reglamento de la FIFA, el organismo tiene libertad para designar un posible sustituto, por lo que este cambio sí podría llevarse a cabo. En unas declaraciones de Zampolli al rotativo británico, como italiano de nacimiento, sería "un sueño" ver a su selección en un Mundial organizado por Estados Unidos. La decisión de su propuesta se basaría en que "con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión".