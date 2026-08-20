Las claves del regreso de Harry y Meghan a Reino Unido: el gesto del rey Carlos que explicaría por qué vuelven ahora

Los duques de Sussex, el príncipe Enrique (Harry) y Meghan Markle, tienen previsto regresar al Reino Unido, a finales de este mes de agosto, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la realeza y trasladarse a Estados Unidos.

Según han informado los medios británicos, entre ellos The Sun y The Telegraph, la familia se instalará junto a sus dos hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, en una residencia privada, situada en las afueras de Londres. Los niños comenzarán el próximo curso escolar en un colegio británico.

Por el momento, no existen planes de que Harry y Meghan recuperen sus funciones oficiales dentro de la familia real.

Por otro lado, la decisión supone un cambio respecto a los últimos años de los duques de Sussex, quienes, desde su marcha de la familia real, han establecido su residencia habitual en California.

Claves del retorno

El regreso llega después de los diferentes esfuerzos de Harry por estrechar nuevamente sus lazos con Reino Unido y, sobre todo, de sus intentos por encontrar una alternativa que le permitiera regresar al país junto a Meghan y sus hijos contando con unas medidas de seguridad que considerara adecuadas.

Asimismo, la noticia de la vuelta de los duques se ha producido un mes después de que el príncipe Harry viajara a Londres junto a su familia para reencontrarse con su padre, el rey Carlos III de Inglaterra. El encuentro cobró especial importancia, ya que permitió al monarca volver a reunirse en persona con sus dos nietos tras un periodo de separación de cuatro años.

El "Megxit" marcó un punto de inflexión para la monarquía

La salida de los duques de Sussex de la familia real británica en 2020, conocida como "Megxit", provocó una de las mayores crisis de la monarquía de los últimos años.

Ese año, la soberana convocó una reunión en su residencia de Sandringham, en el sureste de Inglaterra, con los miembros más destacados de su familia para resolver el llamado "Megxit", pero la conclusión fue que el futuro de los Sussex era insostenible: estaban dentro o fuera de la Casa Real. Tras dejar el Reino Unido, la pareja se trasladó a California y abandonó definitivamente sus funciones como miembros activos de la realeza en marzo de 2020.

La entrevista con Oprah Winfrey agravó las tensiones

La relación de los duques de Sussex con la familia real británica se deterioró todavía más tras su entrevista con Oprah Winfrey, en la que Meghan aseguró que un miembro de la familia había hecho comentarios sobre el posible tono de piel de su hijo Archie antes de su nacimiento en 2019. También afirmó que Catalina, princesa de Gales, la hizo llorar durante los preparativos de su boda.

Isabel II respondió con un comunicado en el que señaló que las cuestiones planteadas serían abordadas en privado y reconoció que algunos recuerdos podían diferir. Poco después, surgieron acusaciones de que Meghan había tratado mal a empleados del Palacio de Buckingham, algo que ella negó.

Tras abandonar sus funciones reales, Harry y Meghan dejaron de recibir financiación de la Corona y firmaron acuerdos millonarios con plataformas como Netflix y Spotify. En 2021, Isabel II les retiró sus títulos militares honoríficos y patrocinios reales.

Las críticas de Harry a su familia

La tensión continuó con el documental de Netflix y la publicación de "En la sombra" ("Spare"), la autobiografía de Harry, en la que aseguró que su hermano, el príncipe Guillermo, llegó a agredirle durante una discusión por Meghan. También criticó a su madrastra, la reina Camila, a la que calificó de "peligrosa" por su relación con la prensa británica.

Desde entonces, Harry ha viajado en contadas ocasiones al Reino Unido, principalmente por sus disputas legales relacionadas con su seguridad y con los medios de comunicación. En 2024, tras conocerse el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, el duque viajó al país para visitarlo, aunque el encuentro duró menos de 45 minutos.