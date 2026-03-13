Bloqueo y escasez bajo la amenaza de Trump: La penúltima encrucijada a la que se enfrenta Cuba

Cuba atraviesa una nueva situación límite, marcada en esta ocasión por una grave escasez de combustible que está afectando a la vida cotidiana en toda la isla. La crisis energética recuerda a los duros años noventa, cuando tras la caída de la Unión Soviética comenzó en la isla el llamado "periodo especial", una etapa de profunda escasez económica agravada por el embargo que mantiene Estados Unidos desde hace décadas.

Hoy, el desabastecimiento de petróleo ha vuelto a situar al país en una situación crítica. La falta de combustible ha provocado apagones prolongados, problemas en el transporte y fuertes limitaciones en la actividad económica. En algunas zonas de la isla los cortes de electricidad pueden prolongarse durante muchas horas al día debido a que la generación eléctrica apenas cubre una parte de la demanda nacional.

El descontento social crece entre la población cubana en un contexto de fuerte presión política por parte de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia La Habana y ha amenazado con aumentar la presión para forzar un cambio político en la isla.

En Más de uno, el corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica, Marcos González, ha explicado que la crisis está afectando incluso a la vida cultural de las ciudades cubanas. En lugares donde antes abundaban la música y la actividad turística, ahora el ambiente es mucho más apagado debido a la fuerte caída de visitantes internacionales, un sector que en los últimos años se había convertido en uno de los principales sostenes de la economía del país.

La situación se agravó especialmente tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en ese momento Whashington aprobó la interrupción del suministro de petróleo procedente de Venezuela, uno de los principales proveedores energéticos de Cuba.

Díaz Canel se abre a conversar con Estados Unidos

Ante este escenario, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado en varias ocasiones su disposición a dialogar con Estados Unidos, aunque ha subrayado que ese diálogo no puede producirse "bajo opresión". Desde Washington, sin embargo, Trump ha insistido en que el desenlace de la situación en Cuba es solo cuestión de tiempo.

En este sentido, el Gobierno de Cuba ha anunciado este jueves que "en los próximos días" liberará a 51 personas "sancionadas a privación de libertad", tras la intermediación del Vaticano, quien históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

"En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad", ha anunciado el Ministerio de Exteriores cubano en un comunicado.

Dificultades en la vida cotidiana

Mientras tanto, la población afronta cada vez mayores dificultades en su vida diaria. La escasez afecta a alimentos, medicamentos y servicios básicos, y las autoridades tienen dificultades para garantizar el suministro en las zonas más alejadas del país. En las universidades se han suspendido las clases presenciales por los problemas energéticos y logísticos.

En este contexto de apagones, escasez y desgaste económico, el malestar social sigue creciendo entre los cubanos, y cada vez más voces dentro y fuera de la isla reclaman cambios políticos que permitan superar la crisis que atraviesa el país.