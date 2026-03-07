Trump dice que Cuba está "en sus últimos momentos de vida", aunque está negociando con La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que Cuba desea llegar a un acuerdo y está negociando con él y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su intervención en la reunión de líderes latinoamericanos 'Escudo de las Américas' en Miami (Florida), Trump afirmó que Cuba estaba "al final del camino", en sus "últimos momentos de vida", pero que querían negociar.

"Quieren negociar, y están negociando con Marco (Rubio), conmigo y algunos otros. Creo que sería muy fácil llegar a un acuerdo con Cuba", dijo.

Reconocimiento oficial del Gobierno de Delcy Rodríguez

El mandatario también dijo que esta semana reconoció formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Asimismo, avisó de que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina, "lo que incluye al Canal de Panamá", que declaró su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

"Nos vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo", manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa 'Escudo de las Américas' ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, como Mulino.

"No voy a aprender su maldito idioma"

Ante una docena de mandatarios latinoamericanos, el presidente bromeó diciendo que no tenía intención de aprender a hablar español: "No voy a aprender su maldito idioma", dijo entre risas.