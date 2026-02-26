Cuba denuncia un intento de "infiltración con fines terroristas" tras el tiroteo con una embarcación de EEUU

El Gobierno de Cuba ha denunciado un intento de "infiltración con fines terroristas" por parte de la tripulación a bordo de una embarcación estadounidense que este miércoles se ha aproximado a sus costas y de la que, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas, han muerto cuatro personas.

"Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida 'FL7726SH', transportaba diez personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", ha asegurado en redes sociales, indicando que las autoridades cubanas se han incautado de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

El Ministerio del Interior, en una nota compartida por la Presidencia cubana, ha hecho este anuncio en el marco de una investigación por lo que ha calificado de "agresión armada contra una unidad de las Tropas Guardafronteras" y tras interrogar a seis de los tripulantes, los únicos supervivientes tras el tiroteo, que ha identificado como "Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Roberto Azcorra Consuegra".

"Cubanos residentes en EEUU"

Asimismo, las autoridades cubanas han identificado hasta el momento a una de las cuatro víctimas mortales como "Michel Ortega Casanova", y ha señalado que la totalidad de los diez tripulantes "son cubanos residentes en los Estados Unidos".

"La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez que aparecen en la lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Derecho Internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo", ha agregado la cartera.

Al hilo de esta investigación, el Ministerio ha anunciado la detención de Duniel Hernández Santos, a quien acusa de haber sido "enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones".

"Desde la lancha se abrió fuego contra los efectivos cubanos"

Según las informaciones del Ejecutivo cubano, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha detallado en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

EEUU actuará "en consecuencia"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles que las autoridades del país norteamericano responderán "en consecuencia" tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla.

"Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado que verificarán lo sucedido "de forma independiente" puesto que, hasta el momento, "la mayor parte de la información" en sus manos procede de las autoridades cubanas. En este sentido, ha defendido que Washington sacará sus propias conclusiones sobre el suceso: "Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas".

Rusia denuncia "provocación agresiva de EEUU"

Rusia calificó de "provocación agresiva de EEUU" contra Cuba el incidente ocurrido con una lancha rápida con bandera estadounidense en aguas territoriales cubanas en el que murieron cuatro tripulantes de la embarcación.

"Se trata de una agresiva provocación de Estados Unidos, cuyo objetivo es escalar la situación y desatar un conflicto", declaró a la agencia rusa TASS la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.