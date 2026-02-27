Bill Clinton asegura que no sabía lo que hacía Epstein: "No vi nada y no hice nada malo"

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declara ante los miembros del Congreso que investigan el caso Epstein. En una carta publicada en redes sociales dirigida al presidente del mismo y antes de la declaración que será a puerta cerrada, el expresidente, que se ha convertido en el primero de la historia en testificar ante el Congreso, ha asegurado que desconocía lo que hacía Jeffrey Epstein: "No vi nada y no hice nada malo".

"Sé lo que hice y lo que vi, y todavía más importante, lo que no vi y lo que no hice", añade en la misiva, al tiempo que ha aseverado que "si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, lo habría denunciado yo mismo y liderado el llamado a la justicia por sus crímenes". Asimismo, el expresidente ha declarado que su relación Epstein fue "breve" y que terminó "años antes" de que todo saliera a la luz.

No vi nada que me hiciera dudar

"Las niñas y mujeres cuyas vidas Epstein destruyó merecen no solo justicia, sino sanación", ha manifestado. Así las cosas, el expresidente ha subrayado que da igual cuántas fotos le enseñen de ambos juntos, de más de 20 años de antigüedad, porque lo importante es que "no vi nada que me hiciera dudar".

Clinton ha recordado que se crio en un lugar con violencia doméstica, y que por eso si hubiera sabido lo que Epstein hacía, lo habría denunciado. Además, ha anticipado que responderá durante muchas veces en su declaración que no recuerda a Epstein, porque "todo ocurrió hace mucho tiempo y estoy obligado por mi juramento a no especular ni adivinar". "Como estoy bajo juramento, no afirmaré falsamente que estoy deseando sus preguntas. Pero estoy listo para responderlas lo mejor que pueda", ha sentenciado.

Un día después de la declaración de Hillary Clinton

Su comparecencia ante el Congreso se produce justo un día después que la de su esposa, Hillary Clinton, quien negó conocer a Epstein y criticó el interrogatorio del Congreso. De hecho, el expresidente ha cargado contra el Congreso en su carta: "Ustedes hicieron venir a Hillary. Ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada.(...) Incluirla no estuvo bien", ha zanjado.

Hillary Clinton, tras varias horas de testimonio, declaró que el interrogatorio fue muy repetitivo. "No sé cuántas veces tuve que decir que no conozco a Jeffrey Epstein. Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas", dijo. Sí que admitió haber coincidido en algunas ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en eventos de la Fundación Clinton, pero reiteró que no conoció a Epstein personalmente.