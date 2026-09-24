Amnistía Internacional exige la abolición del ICE en Estados Unidos por reiteradas violaciones de los DDHH

Amnistía Internacional denuncia en su último informe que el gobierno de Donald Trump ha implantado desde enero de 2025 un sistema de detención y deportación masivas que impulsa los discursos de odio, xenófobos y racistas con el fin de expulsar de Estados Unidos al mayor número de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Durante el segundo mandato de Donald Trump, al menos 11 personas han muerto por la represión de los agentes del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la Patrulla Fronteriza.

La ONG concluye que los disparos efectuados contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago, contra Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, y contra Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington son casos muy claros en los que los agentes federales utilizaron la fuerza letal de manera ilegítima violando sus derechos humanos. Y añade que los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían responder a ejecuciones extrajudiciales.

Avisan de una violación sistemática de los derechos humanos por parte de los agentes de inmigración y fronteras

Admiten que los agentes federales del ICE y de la Patrulla Fronteriza de Donald Trump siguen operando con total impunidad, por lo que Esteban Beltrán -director de Amnistía Internacional en España- pide directamente la disolución del ICE. "Amnistía Internacional está pidiendo la abolición del ICE, la policía migratoria del gobierno de Estados Unidos, mientras que una serie de reformas deben evitar que se sigan cometiendo violaciones de los derechos humanos contra estas comunidades", afirma el director de AI España.

Más de 150 entrevistas a inmigrantes guatemaltecos, hondureños y mexicanos en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Minneapolis -donde según Amnistía Internacional el ICE y la Patrulla Fronteriza campan a sus anchas- han documentado un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos como discriminación racial, intimidación, hostigamiento, represión en las protestas, detenciones crueles, inhumanas y arbitrarias que rozan la tortura, incomunicación de los arrestados, negación de garantías procesales e incluso posibles desapariciones forzosas. Y lamentan la actuación selectiva en los barrios, los comercios y en otros lugares donde residen las comunidades racializadas. Afirman que las violaciones de derechos humanos casi nunca iban seguidas de una investigación ni la rendición de cuentas de sus autores.

El método de “la patada en la puerta” se ha convertido en algo habitual en los barrios inmigrantes

Según ha constatado la organización, los agentes federales y del ICE derribaron puertas de domicilios sin contar con una orden judicial y -empuñando armas de fuego- llevaron a cabo redadas en plena noche con la ayuda de helicópteros Black Hawk y protagonizaron persecuciones a vehículos de forma temeraria. Y no solo eso, sino que denuncian que incluso se han puesto en marcha métodos de vigilancia ilícita en las comunidades de inmigrantes con tecnología de reconocimiento facial.