Acción contra el Hambre denuncia que el sur de Líbano se ha convertido, como Gaza, en un lugar inhabitable

Las organizaciones humanitarias denuncian que el sur de El Líbano (incluido el Valle de la Bekaa) está devastado -no solo porque queden casas en pie- sino porque tampoco hay escuelas, ni hospitales, ni carreteras por las que acceder.

Acción contra el Hambre advierte de que, aunque Israel dejase hoy de bombardear el sur de Líbano y a Hezbolá, los desplazados no podrían volver a sus casas porque no encontrarían nada. A la población del sur no le queda otra que permanecer por mucho tiempo en casas de familiares o en refugios improvisados.

La ONU cifra en más de 1 millón los desplazados libaneses

La ONG denuncia que el modus operandi de las fuerzas israelíes en Líbano recuerda al utilizado en Gaza. Acción contra el Hambre denuncia que tienen que pasar muchos años para el país vuelva a brillar como antes: la reconstrucción tardará décadas.

Sonia Ben Salem, coordinadora de incidencia de Acción contra el Hambre en Líbano asegura que es importante romper una idea equivocada. “El hecho de que haya menos personas en los refugios no significa que la crisis haya terminado”. “El desplazamiento se ha vuelto menos visible, muchas personas han pasado de los refugios a habitaciones alquiladas, casas de familiares o viviendas dañadas, pero siguen desplazadas”, añade.

Hay riesgo de que la comunidad internacional piense que la situación está mejorando porque se habla menos de ello

Reconoce que la principal dificultad para ellos es el acceso. “Hay zonas donde la situación de seguridad sigue siendo muy complicada y donde las restricciones de movimiento perjudican claramente la labor humanitaria”. Y advierte de que “hay riesgo de que la comunidad internacional piense que la situación está mejorando porque se habla menos de ello”, aunque eso está muy lejos de la realidad.

En el punto de mira del ejército de Netanyahu: el barrio cristiano de Tiro (patrimonio de la Humanidad por la UNESCO)

Este martes de nuevo el ejército israelí ha ordenado nuevas evacuaciones al sur del país, concretamente en el barrio cristiano de Tiro (en el noroeste de la ciudad vieja), que constituye uno de los enclaves más emblemáticos de la antigua urbe fenicia -una de las cunas urbanas más antiguas del Planeta- declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.