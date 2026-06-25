Zapatero pide la "nulidad general" del caso Plus Ultra por vulneración de derechos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado "la nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado a la causa "prueba ilícitamente analizada".

Zapatero pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

Asimismo, solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.

La defensa del expresidente considera que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente".

Su abogado hace esta petición en el mismo día en el que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado que se investigue "el origen", "eventual carácter delictivo" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

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