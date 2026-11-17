El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero continúa cuestionando las dos tasaciones impulsadas por el juzgado que valoraron en más de un millón de euros las joyas halladas en su oficina y ha decidido encargar un nuevo informe pericial de parte que realice una nueva valoración.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este martes, el ex secretario general del PSOE anuncia que "dos personas expertas en la materia y tituladas" realizarán una nueva tasación "para un mayor esclarecimiento de los hechos".

Serán el tasador de joyas David Mellado y la gemóloga Rosa María Moreno que, según explica la defensa de Zapatero, no solo estimarán el valor de las piezas, sino también el método con el que la joyería Yanes calculó el valor de reposición y "la razonabilidad de la valoración obtenida".

El juez José Luis Calama dispone ya de dos informes de tasación: el de la joyería Ansorena, que estimó en 1,3 millones de euros el valor de las joyas halladas en el registro policial en la oficina de Zapatero el pasado mes de mayo; y el de la joyería Yanes, que lo rebajó a poco más de un millón de euros.

Una tercera tasación

El juez Calama ordenó el pasado 3 de noviembre a la UDEF una investigación internacional sobre la autoría de una marca, un punzonado muy específico con la letra T, hallado por la joyería Yanes en las joyas. Días antes, el juez rechazó la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno, tras haber rechazado previamente el intento de Zapatero de suspender la nueva tasación de las más de 60 joyas.

Este nuevo movimiento de Zapatero trata de enmendar la sucesión de reveses que se ha llevado el expresidente y su defensa, con un intento desesperado de volver a tasar las joyas encontradas en su caja fuerte.

Ya entonces Zapatero cuestionó sin éxito a la joyería Yanes como responsable de elaborar ese nuevo informe pericial. El exlíder socialista presentó un recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de encargar dicha tasación, después de que un primer análisis cuantificase el valor de las joyas en más de 1,3 millones de euros.

Ahora dependerá del juez autorizar esta tercera tasación, en la que han pedido permiso para examinar las piezas físicamente y realizar las pruebas técnicas correspondientes y así elaborar un contrainforme a la joyería Llanes. Propone realizar fotografías, mediciones y ensayos no destructivos como el análisis de los metales mediante fluorescencia de rayos X. La contrapericial no solo incluiría el valor, sino que discutirá la fecha y posible origen que manejó Llanes, que situó su fabricación después de 2007 en algún país asiático.