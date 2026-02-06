Zapatero asegura tener "gran confianza" en Delcy Rodríguez y destaca su labor en Venezuela

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado este viernes en Caracas su "gran confianza" en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha asegurado que en un tiempo récord se están dando pasos que permiten "una nueva manera de respirar" en el país, tras "muchos años muy difíciles".

Fuentes próximas a las conversaciones y a la oficina del exjefe del Ejecutivo confirmaron a EFE el viaje de Zapatero, que ha actuado como mediador en distintos procesos de negociación entre el Gobierno venezolano y la oposición. Desde su entorno se explica que fue invitado el pasado 30 de enero para exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha precisado que Zapatero no ha viajado a Venezuela ni en nombre ni a instancias del Gobierno español.

La visita se produce después de que el pasado 23 de enero Delcy Rodríguez lanzara un programa para impulsar un "verdadero diálogo político" que incluya a sectores "coincidentes" y "divergentes", una tarea encomendada al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada. Hace dos días, el propio Jorge Rodríguez informó de reuniones con partidos minoritarios de la oposición, entre ellos el diputado Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.

Zapatero ha participado también como mediador en varias excarcelaciones, como la de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, que permaneció dos años encarcelada. A principios de enero, Jorge Rodríguez agradeció públicamente los buenos oficios del expresidente español y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras anunciar la liberación de "un número importante de personas".

El expresidente llega además a Caracas en pleno debate parlamentario sobre una ley de amnistía para presos políticos de los últimos 27 años de gobiernos chavistas. El proyecto, impulsado por Delcy Rodríguez, ya ha superado un primer debate y ha recibido el apoyo unánime del Parlamento.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido en varias ocasiones la labor de Zapatero en este ámbito. Ante las críticas del PP, el PSOE ha defendido su trabajo "de forma silenciosa" en favor de la paz en Venezuela.

El pasado martes, Zapatero participó en Madrid en la presentación de un libro sobre la Transición española y, en sus primeras declaraciones públicas desde la captura de Nicolás Maduro, vaticinó un "cambio positivo" para Venezuela. "Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, también con venezolanos de la oposición, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela", afirmó, mostrando su confianza en que ese cambio pueda confirmarse "en los próximos días o semanas" y en que se aclaren algunas de las "falsedades" difundidas sobre su papel en el país.