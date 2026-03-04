Vox expulsa a Antelo después de que éste denunciara la falsificación de su firma por parte del partido

Vox ha expulsado este miércoles del grupo parlamentario al portavoz en Murcia, José Ángel Antelo, después de que el propio Antelo afirmara que el partido había utilizado su firma sin su consentimiento para presentar un escrito pidiendo su relevo como portavoz.

"Ver para creer", decía Antelo en sus redes sociales, después de que la Mesa acordara no dar trámite a dicho escrito por no cumplir con los requisitos necesarios, por lo que Antelo seguirá siendo el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia hasta que el partido tramite un nuevo escrito.

El portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, que iba a ser su sustituto, ha acusado a Antelo de hacer imputaciones "muy serias" y de querer "aferrarse a la presidencia, la portavocía y su acta de diputado".

"No estamos en un patio de colegio, sino en un Parlamento. No se puede salir a decir este tipo de cosas porque te pongan un micrófono delante (…) Los trapos se lavan en casa", dijo Martínez Alpañez.

El presidente de la formación, Santiago Abascal, también se ha pronunciado sobre la crisis del partido en Murcia afirmando que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer".

Una crisis interna que viene de lejos

La crisis en Vox Murcia viene de días atrás y ya la pasada semana vimos como el Comité Ejecutivo Provincial del partido dimitía en bloque por un "profundo desacuerdo" con la gestión de Antelo para que fuera la dirección nacional del partido quien tomara las riendas y resolviera la crisis.

Entonces ya hubo voces de ex dirigentes importantes del partido, como Iván Espinosa de los Monteros o Juan García-Gallardo, que mostraron su apoyo a Antelo. Así como Javier Ortega Smith, en plena guerra abierta con Santiago Abascal.

Ortega Smith ha vuelto a pronunciarse este miércoles sobre este asunto con un enigmático mensaje en redes sociales en el que aseguraba que "cosas peores se sabrán".