Vox confirma al PP su 'no' a la investidura de Guardiola en Extremadura

El PP ha confirmado este jueves que Vox ha adelantado su decisión de no apoyar la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, prevista para este viernes. Desde Génova, los populares han manifestado que confían en que el partido de Santiago Abascal pueda "recapacitar en las próximas horas".

Fuentes del PP señalaron que Vox comunicó a primera hora de la mañana su rechazo, en la víspera de la segunda votación de la investidura, sin que hasta el momento se haya anunciado un acuerdo entre ambas formaciones.

La primera votación celebrada el pasado miércoles terminó sin que Guardiola lograse la mayoría absoluta. En esa ocasión, los 29 diputados del PP votaron a favor, mientras que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura votaron en contra, bloqueando así la investidura.

La segunda votación tendrá lugar este viernes a las 14.00 horas en la Asamblea de Extremadura. Para ser investida presidenta, Guardiola únicamente necesitará la mayoría simple de la Cámara, por lo que bastaría con una abstención por parte de la formación de Abascal.

Vox mantiene su rechazo y PP cuestiona sus motivos

Desde el PP han asegurado que la comunicación con Vox "no deja lugar a ninguna otra posibilidad". Según las mismas fuentes, la decisión de Vox "lleva días decidida" y probablemente no esté relacionada con las negociaciones mantenidas en Extremadura, sino con "factores externos".

Los populares han reconocido su sorpresa por el rechazo de Vox, ya que "nunca pensaron que unirían sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del PP". Además, critican que el partido de Abascal actúe en contra de la lista que obtuvo el 43% de los apoyos en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

El PP considera que "algo ha debido de pasar en Vox" para que un partido cuyo presidente tuvo vínculos con los populares prefiera ahora aliarse con el PSOE. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha señalado que confía en que Vox recapacite, evitando prolongar el bloqueo político en Extremadura.

Nueva fecha clave para evitar segundas elecciones

Asimismo, los populares han subrayado que, de no cambiar de postura, esperan que la formación de Abascal lo haga "en los próximos dos meses", dado que el 3 de mayo es la fecha límite para evitar nuevas elecciones en la región.

El rechazo de Vox genera incertidumbre sobre la formación de un gobierno de centro derecha en Extremadura, mientras los partidos esperan el desenlace de la votación de este viernes. La situación abre un escenario de negociación tensa y posibles repercusiones políticas más allá de la comunidad autónoma.

La sesión de investidura se perfila, por tanto, como decisiva, con un PP que busca consolidar un gobierno regional pese al bloqueo de Vox, y con la posibilidad de que la formación de Abascal mantenga su negativa hasta la fecha límite establecida por la ley electoral regional.