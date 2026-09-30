Vivas señala ante la juez que trató de contactar "hasta en diez ocasiones" con Sánchez en los días previos a la entrada masiva

La investigación sobre lo ocurrido en Ceuta comenzaba hoy con la declaración en la Audiencia Nacional del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, quien estaba llamado a testificar en la causa.

Con su presencia, la magistrada pretendía obtener información sobre si existía conocimiento de los hechos desde la administración regional y qué circunstancias llevaron al colapso de la frontera.

Tras más de dos horas declarando ante la jueza María Tardón, el presidente ha asegurado que no contaba con tanta información como el Gobierno los días previos a la entrada masiva de migrantes, ya que no tenía contacto con los servicios de inteligencia.

La explicación de Vivas a la jueza

Según ha trasladado el presidente ceutí a los medios, su declaración se ha basado en contar "en detalle" todo lo que ha ocurrido. Vivas ha detallado la información que disponía la ciudad autónoma en los días previos a la invasión, durante la invasión y después de la invasión.

Asimismo, el mandatario de la ciudad autónoma ha mostrado su "satisfacción" a la salida del juzgado tras haber completado la primera de las declaraciones en el caso.

Diez intentos de contacto con Sánchez

En declaraciones a los medios tras declarar como testigo, el presidente ceutí ha indicado que trató de ponerse en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta diez veces los días previos a la entrada masiva.

Sin embargo, solo obtuvo respuesta en tres ocasiones, esta última para remitirles a la Delegación del Gobierno. En los dos primeros contactos, el director de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, les aseguró que se estaba trabajando el asunto, hablando con los ministerios competentes y que necesitaba más tiempo.

En la última respuesta del 28 julio, Rubio transmitió que "el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la Delegación de Gobierno y no la Presidencia de Gobierno".

Por su parte, el presidente ceutí ha recalcado que la ciudad sabía que había un "incremento notabilísimo del número de llegadas" los días previos y eso era una alerta que "invitaba a tomar medidas preventivas", como así solicitaron, sin que se tomaran, en base a la información de la que disponían.

"Nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión", ha agregado al ser preguntado si su Gobierno esperaba la magnitud de lo ocurrido.

Sánchez asegura que hubo "una comunicación constante"

Tras las palabras del presidente Ceutí, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha respondido a las declaraciones realizadas esta mañana en la Audiencia Nacional. Tal y como ha explicado en una comparecencia junto al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, el Gobierno mantuvo "una comunicación constante" con Ceuta, señalando que se produjeron hasta tres reuniones.

"En los días previos hubo reuniones a tres entre el Gobierno, los departamentos competentes, la ciudad autónoma y la delegación de Gobierno en Ceuta", ha explicado.

Sánchez ha insistido también en la premisa de que nadie se esperaba que la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio iba a ser de tal calibre.

La jueza investiga la "permisividad" de Marruecos

Tras abrir la causa, la jueza María Tardón apuntó a una presunta "permisividad" y "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que se evidenciaba a través del comportamiento de las autoridades marroquíes.

La magistrada admitió la personación de Ceuta como acusación particular en el proceso al entender que la ciudad autónoma fue "víctima directa e inmediata" de los "graves hechos" sucedidos en la frontera del Tarajal.

En un informe encargado por Tardón, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" durante la entrada masiva de personas, señalando que hubo "planificación".